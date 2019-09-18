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Политика

"Акт отчаяния": напавший на Зеленского политик прилюдно опозорился

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Политолог Иван Мезюхо оценил заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о сложностях западных стран при поддержании антироссийских санкций. Эксперт склонен рассматривать эти слова как акт отчаяния.
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Ограничительные меры, которые страны Запада ввели в отношении России, не принесли инициаторам санкций ожидаемого результата. Очередным свидетельством этому стали слова главы украинского внешнеполитического ведомства.

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Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Кроме этого, беспокойство дипломата вызвал тот факт, что интерес к Украине во всем мире постепенно сходит на нет. Вадим Пристайко попытался противостоять неизбежному. "Я думаю, что задача перед новым министром иностранным дел – напомнить о своей стране международному сообществу и так называемым западным партнерам", – цитирует RT политолога Ивана Мезюхо.

"Я думаю, что это заявление нужно расценивать как акт отчаяния", – подчеркнул он.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкой газете Welt заявил о том, что западным странам сложно придерживаться антироссийской санкционной политики. Однако, подчеркнул он, эти меры все же наносят вред экономике России.

Сам Вадим Пристайко до того, как стать главой дипломатического ведомства Украины, занимал должность заместителя руководителя администрации президента страны Владимира Зеленского. Именно в этом качестве он решил напасть на главу государства, усомнившись в его полномочиях.

Политик раскритиковал идею Владимира Зеленского о люстрации работавших при предыдущей власти чиновников. "Идея понятна, лично мне не нравится реализация", – подчеркнул Вадим Пристайко.

Автор: 18 сентября 2019, 13:56

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