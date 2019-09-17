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Политика

Зеленский признал Крым российским

Владимир Зеленский признал Крым российским. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский смягчил позицию в отношении Крыма и не собирается враждовать с Россией за полуостров. Фактически это означает, что Киев отказался от претензий на регион, сообщают влиятельные СМИ. 
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Экономическое положение на Украине тяжелое, уровень жизни падает. Чтобы выправить ситуацию, лидеру Незалежной придется улучшить отношения с Россией. "Владимир Зеленский признал факты и сделал важный шаг для развития двусторонних отношений: сам протянул России оливковую ветвь", - пишет одно из ведущих СМИ Китая Sohu.com.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Журналисты напомнили о недавнем обмене пленными, а также словах президента Владимира Путина, что россияне и украинцы – части одного народа. Кроме того, китайские корреспонденты со ссылкой на один из телеканалов Незалежной сообщили о совместном российско-украинском проекте по строительству газопровода на юге Крыма.

"На вопрос журналистов о суверенитете Крыма один из сотрудников министерства ответил, что в настоящее время полуостров находится под юрисдикцией России", – цитирует Sohu.com портал "Украина.ру".

Владимир Зеленский отказался от претензий на Крым. Фото: pixabay.com

Журналисты напомнили, что в Крыму продолжают жить граждане Украины, и для их защиты Киев хочет расширять контакты с Москвой. Это дает основание предположить, что Зеленский поменял позицию по Крыму и не собирается враждовать с Россией из-за полуострова.

"В некотором смысле это означает, что, возможно, Украина отказалась от притязаний на полуостров", – резюмирует китайское издание.

Тем не менее дружелюбных заявлений в адрес Москвы от лидера Незалежной пока не слышно. На недавних переговорах с главой Словакии Зеленский назвал возвращение "оккупированных территорий" своими основными задачами. Он выразил надежду, что Запад продолжит санкционное давление на Россию.

Автор: 17 сентября 2019, 12:00
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