Экономическое положение на Украине тяжелое, уровень жизни
падает. Чтобы выправить ситуацию, лидеру Незалежной придется улучшить отношения
с Россией. "Владимир Зеленский признал факты и сделал важный шаг для
развития двусторонних отношений: сам протянул России оливковую ветвь", -
пишет одно из ведущих СМИ Китая Sohu.com.
Журналисты напомнили о недавнем обмене пленными, а также словах президента Владимира Путина, что россияне и украинцы – части одного народа. Кроме того, китайские корреспонденты со ссылкой на один из телеканалов Незалежной сообщили о совместном российско-украинском проекте по строительству газопровода на юге Крыма.
"На вопрос журналистов о суверенитете Крыма один из сотрудников министерства ответил, что в настоящее время полуостров находится под юрисдикцией России", – цитирует Sohu.com портал "Украина.ру".
Журналисты напомнили, что в Крыму продолжают жить граждане Украины, и для их защиты Киев хочет расширять контакты с Москвой. Это дает основание предположить, что Зеленский поменял позицию по Крыму и не собирается враждовать с Россией из-за полуострова.
"В некотором смысле это означает, что, возможно, Украина отказалась от притязаний на полуостров", – резюмирует китайское издание.
Тем не менее дружелюбных заявлений в адрес Москвы от лидера Незалежной пока не слышно. На недавних переговорах с главой Словакии Зеленский назвал возвращение "оккупированных территорий" своими основными задачами. Он выразил надежду, что Запад продолжит санкционное давление на Россию.
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