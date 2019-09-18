Нож в спину: подчиненные жестко подставили Зеленского

Кабинет министров Украины не спешит выполнять поручения президента Владимира Зеленского. Оказалось, что в проекте бюджета на следующий год отсутствуют средства на обещанный главой государства аудит жилищного фонда.



После обрушения четырехэтажного дома в Дрогобыче в августе этого года Зеленский заявил о необходимости тщательно проверить дома, в которых живут украинцы. Также президент призвал как можно скорее подготовить программу по реконструкции старого жилья и возведения нового.



Судя по проекту бюджета на следующий год, аудита не будет, написал на своей странице в "Фейсбук" глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. "Проекта программы тоже нет, как и денег в проекте бюджета под нее нет тоже. Дома так же будут рушиться и дальше", - возмутился общественник.

Денег нет в проекте бюджета и на восстановление Донбасса, хотя Зеленский обещал выделить на это средства, заметил Скубченко. Неужели новый кабинет министров игнорирует инициативы президента, задался вопросом общественник.

"Главное – наобещать, реализовывать необязательно? Или будет реакция президента на то, что кабмин не исполняет его же инициативы и поручения?" – написал эксперт.

С 29 августа премьер-министром Украины стал 35-летний адвокат Алексей Гончарук, соратник Владимира Зеленского. Пост министра МВД в новом правительстве сохранил Арсен Аваков. При этом в парламенте не исключили, что его могут уволить через полгода.