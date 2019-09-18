Нож в спину: подчиненные жестко подставили Зеленского

После обрушения четырехэтажного дома в Дрогобыче в августе
этого года Зеленский заявил о необходимости тщательно проверить дома, в которых
живут украинцы. Также президент призвал как можно скорее подготовить программу
по реконструкции старого жилья и возведения нового.
Судя по проекту бюджета на следующий год, аудита не будет, написал на своей странице в "Фейсбук" глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. "Проекта программы тоже нет, как и денег в проекте бюджета под нее нет тоже. Дома так же будут рушиться и дальше", - возмутился общественник.
Денег нет в проекте бюджета и на восстановление Донбасса, хотя Зеленский обещал выделить на это средства, заметил Скубченко. Неужели новый кабинет министров игнорирует инициативы президента, задался вопросом общественник.
"Главное – наобещать, реализовывать необязательно? Или будет реакция президента на то, что кабмин не исполняет его же инициативы и поручения?" – написал эксперт.
С 29 августа премьер-министром Украины стал 35-летний адвокат Алексей Гончарук, соратник Владимира Зеленского. Пост министра МВД в новом правительстве сохранил Арсен Аваков. При этом в парламенте не исключили, что его могут уволить через полгода.
Западная пресса долго воздерживалась от критики новой украинской власти. Но теперь СМИ сообщают, что медовый месяц закончился. Начали журналисты жестко: сходу обвинили Зеленского в недемократических реформах и авторитаризме, замаскированном под волю народа.#Зеленский #Украина pic.twitter.com/oQhhg2NUpb— _troll_anonymous_ (@_troll_account) September 16, 2019
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