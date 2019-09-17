Лукашенко сделал странное заявление о США и Донбассе

На встрече с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал странное заявление о способности американского вмешательства повлиять на развитие событий в Донбассе. Примечательно, что Батька уже высказывал похожую мысль.

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