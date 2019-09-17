Лукашенко сделал странное заявление о США и Донбассе

Эксперты осторожно отмечают, что процесс мирного урегулирования ситуации в Донбассе, кажется, наконец удалось сдвинуть с мертвой точки. Специалисты указывают на то, что сразу три участника переговоров в нормандской формате – Россия, Франция и Германия – пытаются убедить Украину выполнить взятые на себя обязательства.
Этот деликатный процесс его участники, судя по всему, не желают портить громкими заявлениями или информационными провокациями. Однако у президента Белоруссии Александра Лукашенко другой взгляд на происходящее. Во время встречи с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом в Минске он заявил, что переговорщики зашли в тупик.
Это, по мнению белорусского лидера, означает, что теперь пришло время подключить к обсуждению ситуации нового игрока. "Думаю, что США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта", – цитирует РИА Новости Александра Лукашенко.
Лукашенко - заму госсекретаря США Хэйлу: США могли бы способствовать урегулированию конфликта [на Донбассе]. Я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится pic.twitter.com/dNAo3lG62h— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 17, 2019
Возможно, что президент Белоруссии просто хотел польстить своему гостю из-за океана, однако это не первый раз, когда политик высказывается подобным образом. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что разрешить конфликт в Донбассе должны три славянских народа. Однако, если этого у них не получается, то привлечь к процессу Вашингтон тоже будет хорошей идеей, добавил он. "Без американцев решить эту проблему будет сложно, уж слишком они погружены в данные процессы", – говорилось в сообщении представителей белорусского лидера.
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