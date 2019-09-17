В прямом эфире сообщили о смерти 65-летнего Лукашенко

С шокирующим заявлением выступил глава белорусского
оппозиционного движения "За Свободу" Юрий Губаревич. Он сообщил об
утрате Лукашенко власти и угрозе его жизни.
По мнению эксперта, такое будет возможно, если белорусский лидер пойдет на интеграцию с Россией. "Для Лукашенко это будет политическая смерть. Он прекрасно понимает, что пути в Ростов следом за Януковичем у него нет. Если он туда уедет, то проживет очень недолго", – сказал Губаревич в эфире телеканала АТР, базирующегося в Киеве.
Белорусский лидер будет судорожно цепляться за власть, полагает эксперт. Он уверен: Лукашенко не станет делиться даже частицей своего влияния. Подписать договор с Россией он может, но не факт, что будет его выполнять, подчеркнул Губаревич.
Накануне в СМИ появились подробности программы интеграции России и Белоруссии. Предполагается, что через два года Москва и Минск создадут единое налоговое законодательство и таможню, а также будут проводить общую социальную политику. Журналисты издания "Коммерсант" сделали вывод, что реализация плана приведет к объединению двух стран в конфедерацию.
В Беларуси проще голосовать: кого ни выберешь, все равно выиграет Лукашенко— Настька (@Nastik_Banana) September 17, 2019
В экспертном сообществе программу интеграции восприняли неоднозначно. В беседе с порталом UDF.BU глава Центра европейской трансформации Андрей Егоров предупредил, что реализация плана приведет к утрате Белоруссией политической независимости.
Москва настаивает на своем, и вряд ли Лукашенко может противостоять давлению, полагает глава партии "Белорусский национальный фронт" Григорий Костусев. В республике тяжелая экономическая ситуация, и без льгот на российские энергоносители положение страны резко усугубится, объяснил политик.
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