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Политика

Переполох в Минске: вконец ослабшему Лукашенко не оставили шансов

Александр Лукашенко идет на интеграцию с Россией. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подошел к опасной черте. Возможности главы государства сильно ограничены, констатировали эксперты. По их мнению, теперь от Батьки мало что зависит. 
прочитано 1156 раз

Накануне в СМИ появилась программа интеграции России и Белоруссии, которую одобрили премьер-министры двух стран. Ожидается, что в декабре ее подпишут Владимир Путин и Александр Лукашенко. Москва и Минск намерены создать единые налоговое законодательство и таможню, вести общую социально-экономическую политику, писала газета "Коммерсантъ".

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Этот план несет угрозу суверенитету Белоруссии, уверен директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров. По его словам, речь фактически идет о введении в стране российского законодательства. "Это путь к поглощению Беларуси, к утрате политической независимости в перспективе", – цитирует политолога портал UDF.BY.

На его взгляд, Москва загнала Лукашенко в угол: возможности президента сильно ограничены, от властей республики теперь мало что зависит. "Сейчас дело уже не в официальном Минске, а в белорусском обществе, которое должно ясно высказаться относительно этих планов по так называемой углубленной интеграции", – полагает Егоров.

Обычно упрямый и неподатливый Александр Лукашенко будет вынужден пойти на уступки Путину, уверен глава партии "Белорусский национальный фронт" Григорий Костусев. Причины – тяжелая ситуация в экономике и падение уровня жизни населения. Положение усугубится, если Москва оставит Минск без льгот на энергоносители.

Есть мнение, что белорусский лидер и здесь попытается схитрить: подпишет программу интеграции, получит новые бонусы от России, но дальше ничего делать не будет. Костусев сомневается в таком сценарии.

"Думаю, Лукашенко не удастся обмануть Путина, насколько ему хотелось бы", – резюмировал политик.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали в декабре 1999 года. Согласно документу, у двух стран должна быть единые валюта, суд и таможня, в дальнейшем – общий парламент и президент.

Автор: 17 сентября 2019, 11:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Лукашенко надувает щеки - типа он самостоятельный, а оплачивает это Россия. Так не может вечно продолжаться. Кто платит, тот и музыку заказывает.
Отмороженный
Ответить
25 лет уже бессменный президент. А ещё Путина многие троллят что якобы у власти засиделся. Хотя Путин всего то 15 лет президент.
Гость
Ответить
ну-ну,российский рубль должен быть введен в Беларуссии в 2003г. И что?А единое налоговое законодательство и таможня никак не влияет на суверенитет страны. Да не верится, что и это будет. Будет как с рублем.
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