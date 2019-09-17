Переполох в Минске: вконец ослабшему Лукашенко не оставили шансов

Накануне в СМИ появилась программа интеграции России и
Белоруссии, которую одобрили премьер-министры двух стран. Ожидается, что в
декабре ее подпишут Владимир Путин и Александр Лукашенко. Москва и Минск
намерены создать единые налоговое законодательство и таможню, вести общую
социально-экономическую политику, писала газета "Коммерсантъ".
Этот план несет угрозу суверенитету Белоруссии, уверен директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров. По его словам, речь фактически идет о введении в стране российского законодательства. "Это путь к поглощению Беларуси, к утрате политической независимости в перспективе", – цитирует политолога портал UDF.BY.
На его взгляд, Москва загнала Лукашенко в угол: возможности президента сильно ограничены, от властей республики теперь мало что зависит. "Сейчас дело уже не в официальном Минске, а в белорусском обществе, которое должно ясно высказаться относительно этих планов по так называемой углубленной интеграции", – полагает Егоров.
Обычно упрямый и неподатливый Александр Лукашенко будет вынужден пойти на уступки Путину, уверен глава партии "Белорусский национальный фронт" Григорий Костусев. Причины – тяжелая ситуация в экономике и падение уровня жизни населения. Положение усугубится, если Москва оставит Минск без льгот на энергоносители.
Есть мнение, что белорусский лидер и здесь попытается схитрить: подпишет программу интеграции, получит новые бонусы от России, но дальше ничего делать не будет. Костусев сомневается в таком сценарии.
"Думаю, Лукашенко не удастся обмануть Путина, насколько ему хотелось бы", – резюмировал политик.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали в декабре 1999 года. Согласно документу, у двух стран должна быть единые валюта, суд и таможня, в дальнейшем – общий парламент и президент.
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