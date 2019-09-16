Прогнувшегося перед Путиным Зеленского предупредили о последствиях

Переговоры в нормандском формате с участием европейских
стран и, возможно, США – ловушка для Владимира Зеленского, полагает бывший
депутат Верховной рады Тарас Стецкив. По его мнению, президента Украины
"неминуемо склонят" к выполнению минских соглашений, подразумевающих
широкую автономию Донбасса, вплоть до наличия собственных силовых структур.
Политик не исключил, что под давлением Запада Зеленский согласится провести выборы в Донбассе без передачи контроля за границей Киеву. "Вы можете себе только представить, что это будут за выборы, и каких депутатов выберут на неподконтрольной Украине территории?" – сказал экс-парламентарий в эфире телеканала "Espreso.TV".
Это усугубит раскол внутри украинского общества, приведет к новому витку гражданской войны, уверен Стецкив. "Мир на российских условиях не является миром. Такая капитуляция может привести к непредвиденным последствиям", – предупредил политик.
Вот как это было. Аэропорт Борисполь. 7 сентября. Освобожденные украинцы выходят из самолета, их встречает президент Украины Владимир Зеленский pic.twitter.com/dpisFddn1P— DW на русском (@dw_russian) September 7, 2019
Недавний обмен заключенными между Россией и Украиной общественность двух стран восприняла неоднозначно. Одни рассматривают это как начало нормализации двусторонних отношений, другие обвиняют Зеленского в уступке Путину.
По мнению последних, президент Украины намерен любым путем
добиться восстановления отношений с Россией и мира в Донбассе, даже ценой
суверенитета страны. Военный эксперт Олег Жданов призвал Владимира Зеленского не
ждать благодарности со стороны Москвы. Кремлю нужен контроль над Украиной – на
другое он не согласен, полагает аналитик.
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