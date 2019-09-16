Легкомысленный Зеленский повторил главную ошибку Порошенко

Проигрыш бывшего президента Украины Петра Порошенко на выборах во многом связан с его агрессивной политикой в отношении России. Граждане устали от воинственной риторики и отдали предпочтение Владимиру Зеленскому, который обещал закончить войну в Донбассе и исправить ошибки предшественника. Но после избрания новый президент начал слово в слово повторять заявления бывшего главы государства.



Владимир Зеленский в понедельник, 16 сентября, провел переговоры со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой, прибывшей в Киев. После встречи главы государств провели совместный брифинг.



Обратившись к Чапутовой, Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на поддержку Словакии в дипломатическом и санкционном давлении на Россию. По его мнению, такая политика отвечает интересам всей Европы.

Рассказал Зеленский и о своих ключевых задачах на посту президента. "Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий – моя главная миссия как президента Украины", – приводит слова украинского лидера RT.

Лидер Незалежной завел старую пластинку, в очередной раз обвинив Россию в вооруженной агрессии против Украины. Дескать, на территории страны находятся "оккупационные войска". При этом доказательств "агрессии" со стороны Москвы в Киеве за прошедшие пять лет так и не предъявили.

В своих антироссийских выпадах Зеленский очень напоминает Порошенко. Бывший президент на переговорах с иностранными лидерами никогда не отказывал себе в удовольствии в очередной раз кинуть камень в огород Москвы.

Зеленский:

«Самая сложная ситуация, я думаю, у нас будет именно с возвращением Крыма... Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым. И не только словами».

А чем ещё? Слюнями, соплями, слезами?

А может быть ограничением русского языка и героизацией бандеры? — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) September 13, 2019

Агрессивная риторика в адрес России стала одной из причин поражения Петра Порошенко. Украинцы устали от бесконечного нагнетания военной истерии и проголосовали за того, с кем связывали надежды на улучшение отношений с восточным соседом.

Зеленский, у которого есть все шансы восстановить отношения двух стран, решил наступить на те же грабли, что и Порошенко. Уставшие от войны и антироссийской истерии украинцы вряд ли будут ему благодарны.

За несколько дней до переговоров со словацкой коллегой Зеленский обратился к Западу с просьбой сохранить санкции против России. На его взгляд, агрессивные меры необходимы до тех пор, пока отношения Москвы и Киева не нормализуются.