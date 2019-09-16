Тянущий деньги из бюджета Зеленский возмутил народ

В 2020 году содержание президента Украины и его офиса станет дороже на 4,2% и обойдется украинскому бюджету в без малого 40 миллионов долларов. Народ возмутился такими тратами на Владимира Зеленского и его команду.

Хотя народ начал возмущаться заоблачными бюджетными тратами на содержание президента и его администрации после того, как к власти пришел Владимир Зеленский, эта статья расходов начала расти еще до него. В 2014 году, когда во главе государства встал Петр Порошенко, на его обслуживание было выделено 11,8 миллиона долларов.

Уже через год эта сумма подскочила до 17,9 миллиона долларов, после чего тенденция к росту не менялась. В итоге к 2018 году обслуживание главы государства обходилось украинским налогоплательщикам в 40,4 миллиона долларов.

Примечательно, что Петр Порошенко сделал так, что в последний год его нахождения у власти расходы на содержание аппарата президента сократились на 10% и составили 38,2 миллиона долларов в 2019 году. После прихода Владимира Зеленского, в 2020 году, из бюджета на эту цель будет выделено почти на 5% больше денег – 39,9 миллиона долларов, передает агентство "Украинские новости".

У пользователей Сети подобное жонглирование цифрами вызвало смех. "Содержание Зе обойдется на 40 миллионов гривен дороже, чем содержание полного мужчины с одутловатым лицом в мятом костюме (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заметил один из комментаторов.

Другие обратили внимание на то, что львиная доля роста пришлась на то время, когда страной руководил Петр Порошенко, и подавать информацию так, будто он сократил эту статью бюджетных расходов, не совсем верно. "Ахахабыло 11 млн$, стало 40 млн$ – это называется сократилось..." – заметил пользователь Сети.

Комментаторы обратили внимание на то, что во времена Виктора Януковича, которые подаются украинцам как период разгула коррупции и упадка, содержание президента обходилось в четыре раза дешевле. При этом ВВП страны, как подсчитали внимательные пользователи Сети, было в два раза больше, а государственный долг в пять раз меньше.