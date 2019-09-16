Названо новое условие встречи Путина и Зеленского

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая должна состояться в рамках переговоров лидеров стран нормандской четверки, обещает стать самым ожидаемым и значимым событием в контексте российско-украинских отношений. О том, когда за одним столом смогут собраться президенты России, Франции и Украины, а также канцлер Германии, рассказал французский дипломат.

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