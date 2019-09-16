Названо новое условие встречи Путина и Зеленского

После переговоров Владимира Путина с Эммануэлем Макроном и слов президента Франции о том, что западному миру необходимо пересмотреть свое отношение к России, а Европа не сможет справиться со своими проблемами без ее помощи, мир стал наблюдать за изменением российско-украинских отношений. Ожидается, что уже в ближайшее время они смогут сдвинуться с мертвой точки – одновременно с возобновлением мирного процесса в Донбассе.
Предвестником такого исхода, по мнению многих экспертов, должна стать встреча Путина и Зеленского в рамках переговоров в нормандском формате. Многие специалисты рассказывали о том, что она состоится в ближайшее время. Однако для того, чтобы за одним столом собрались главы четырех государств, должны быть соблюдены определенные условия.
"Встреча наших президентов возможна, но только после Генассамблеи ООН", – цитирует RT посла Франции в Москве Сильвию Берманн. Она добавила, что сам вопрос о проведении саммита находится на стадии обсуждения. Дипломатические советники Владимира Путина, Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель находятся в постоянном контакте друг с другом, подчеркнула Берманн.
Кучма говорит о «сговоре» против Украины, но речь о другом - о стремлении трёх членов «нормандской четверки» к реальным сдвигам. Блокируя прогресс целых 5 лет, Киев все больше отторгал Донбассе. За это Зеленский пусть благодарит Порошенко. Теперь пришло время уступок для Украины.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 14, 2019
Ранее о сроках, в которые стоит ожидать встречи Путина и Зеленского, рассказывал помощник президента России Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что все будет зависеть от того, как пойдет работа, и пока ни одна из приблизительных дат не согласована. Однако нельзя исключать, что переговоры лидеров стран нормандской четверки пройдут уже в октябре.
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