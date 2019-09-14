Коварный Зеленский готовится нанести Путину удар

В октябре состоится встреча "нормандской четверки", на которой лидеры России, Германии, Франции и Украины обсудят проблему выполнения минских соглашений. По мнению экспертов, Владимир Зеленский будет на этом саммите "один против трех": Ангела Меркель и Эммануэль Макрон поддержат Москву.
Украинский лидер догадывается о "заговоре" против него и готов дать отпор. В конце сентября президент встретится с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. В лице американского коллеги он надеется обрести союзника. Вместе с бизнесменом Владимир Зеленский будет готовиться нанести удар Владимиру Путину.
"Трамп готов попосредничать. Зеленский пытается его разыграть против тандема Макрон-Меркель, склонных к компромиссу с Россией в украинском досье. США не склонны (как я понимаю)", – приводит слова главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова издание "ПолитНавигатор".
Ранее бывший премьер-министр Украины Леонид Кучма заявил, что Владимиру Зеленскому придется выполнить требования Москвы после саммита "нормандской четверки". Так, президент должен будет дать согласие на проведение выборов в Донбассе без вмешательства киевских властей.
Популярные темы форума
Я была влюблена в Лазарева. А у вас были кумиры?
Не люблю своего ребенка
Ищу невесту в Киргизии или Узбекистане.
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Присоединение Донбасса к России
Я скорпион. Почему меня не любят и в жены ни берут?
Ольга или Ксения?
Какие города России и мира вы считаете самыми лучшими?
"Три мушкетера", книга о приключениях предателей Родины.
Не перезвонил после свидания