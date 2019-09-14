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Политика

Коварный Зеленский готовится нанести Путину удар

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Зеленский пока не готов сдавать свои позиции. О коварном плане действующего президента Украины рассказал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
прочитано 302 раза

В октябре состоится встреча "нормандской четверки", на которой лидеры России, Германии, Франции и Украины обсудят проблему выполнения минских соглашений. По мнению экспертов, Владимир Зеленский будет на этом саммите "один против трех": Ангела Меркель и Эммануэль Макрон поддержат Москву.

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Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Украинский лидер догадывается о "заговоре" против него и готов дать отпор. В конце сентября президент встретится с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. В лице американского коллеги он надеется обрести союзника. Вместе с бизнесменом Владимир Зеленский будет готовиться нанести удар Владимиру Путину.

"Трамп готов попосредничать. Зеленский пытается его разыграть против тандема Макрон-Меркель, склонных к компромиссу с Россией в украинском досье. США не склонны (как я понимаю)", – приводит слова главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова издание "ПолитНавигатор".

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My First Lady in red! @olenazelenska_official

Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Ранее бывший премьер-министр Украины Леонид Кучма заявил, что Владимиру Зеленскому придется выполнить требования Москвы после саммита "нормандской четверки". Так, президент должен будет дать согласие на проведение выборов в Донбассе без вмешательства киевских властей. 

Автор: 14 сентября 2019, 14:22
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Выборы на Украине: партия Зеленского оставила соперников с носом

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Обделается, зелень!!
Гость
Ответить
Молодец! Давно пора!
1

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