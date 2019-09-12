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Политика

Двуличного Зеленского поймали за руку из-за сближения с Россией

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Приостановку процесса разрыва двусторонних отношений между Россией и Украиной не стоит рассматривать как попытку Киева начать сближение с Москвой, уверены эксперты. По их словам, Владимир Зеленский не отказался от противостояния со своими восточными соседями, а просто избрал несколько иную тактику, чем его предшественник Петр Порошенко.

Продолжение: У Порошенко сдали нервы после взбучки от Зеленского
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Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин подчеркнул, что обозначать наметившийся при новом президенте Украины процесс как сближение не совсем верно. Еще до вступления в должность Владимира Зеленского Киев успел разорвать самые принципиальные соглашения.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"Разрыв еще большего количества договоров поставит под удар национальные интересы Украины", – цитирует издание "Московский комсомолец" парламентария. Он напомнил, что в похожей ситуации однажды оказывалась Грузия. Тогда она вела себя также, как сейчас Украина. "Она тоже громко заявляла о выходе из СНГ и шепотом просила сохранить действие целого ряда документов, которые были важны для Тбилиси", – напомнил эксперт.

Поэтому, считает он, ничего нового ждать от Владимира Зеленского не приходится. Впрочем, ожидать, что украинские власти будут слепо следовать шаблонам поведения, созданным Петром Порошенко, также не приходится.

"После ухода Порошенко Украина привела голову в порядок и решила выбрать иной путь противостояния с Россией", – заметил Константин Затулин. По его словам, Киев по-прежнему настроен враждебно по отношению к Москве. Единственное, что изменилось – теперь украинские власти отказались от лобовых столкновений, поскольку поняли, что ни к чему хорошему это не приводит.

"Зеленский сделал основную ставку на информационную войну, так как считает, что очень хорош в этом. Это вовсе не значит, что украинские власти смирились с потерей Крыма или согласились выполнить Минские соглашения", – подчеркнул эксперт. Кроме того, по его словам, важно помнить, что процесс разрыва соглашений между Россией и Украиной может быть запущен в любой момент, когда для этого появится необходимость.

Напомним, скандал с Зеленским разгорелся после того, как журналисты обратили внимание на изменение агрессивной политики Киева в отношении Москвы. Радикально настроенные националисты обвинили президента Украины в предательстве национальных интересов. В России к происходящему отнеслись осторожно, поскольку украинский лидер успел показать, что не всегда может вести последовательную политику.

Автор: 12 сентября 2019, 11:08

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