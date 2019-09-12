Устали скрываться: Зеленского уличили в нездоровой симпатии к мужчине

Зеленский и Коломойский встретились в офисе президента на
улице Банковая. Бизнесмен сидит рядом с президентом, по его левую руку. Справа
расположился руководитель администрации Зеленского, бывший юрист Коломойского
Андрей Богдан.
Таким образом глава государства и его окружение подали сигнал украинской общественности, полагает "Российская газета". "Только с ним (Коломойским – прим. ред.) президент и правительство намерены без галстуков обсуждать "вопросы ведения бизнеса на Украине", – отметили журналисты.
По их мнению, личное благосостояние олигарха после прихода к власти Зеленского растут как на дрожжах. Под его контроль переходит генерирующая компания "Центрэнерго", а горно-обогатительные комбинаты бизнесмена начали получать дешевое электричество. Кроме того, суды встают на сторону влиятельного олигарха в спорах с конкурентами.
"Создается впечатление, что Зеленский и Коломойский попросту устали скрывать взаимную симпатию и общность взглядов, и своей ночной встречей подтвердили все имевшиеся на этот счет подозрения", – пишет "РГ".
- Няма, яви таки слышали, что Зеленский внебрачный сын Коломойского от Тимошенко...?!— Иван Иванов (@3107ivanov1976) June 12, 2019
Игорь Коломойский покинул Украину в 2017 году на фоне конфликта с тогдашним президентом Петром Порошенко. Обратно олигарх вернулся в конце мая после инаугурации Владимира Зеленского. Новый лидер Незалежной никогда не отрицал связей с бизнесменом, но заверял, что их отношения не касаются политики.
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