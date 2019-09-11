Зеленский влепил смачную пощечину трусливому Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский сделал очередной шаг к аресту своего предшественника Петра Порошенко. Глава государства подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности. Спокойно отсидеться в парламенте у экс-лидера Незалежной теперь не получится.



О подписании Зеленским резонансного закона сообщается на официальном сайте президента Украины. Документ изымает из статьи 80 Конституции страны положения о гарантии неприкосновенности народным избранникам, в частности, защиты от задержания, ареста и уголовного преследования.



Закон вступит в силу через несколько месяцев, с 1 января следующего года. Но бывшему президенту Украины Петру Порошенко стоит побеспокоиться за свою судьбу уже сейчас.

Против политика и его окружения возбуждено более 13 уголовных дел. В стране немало тех, кто хочет видеть Порошенко за решеткой.

Пока бывшего президента только вызывают на допросы. Однако политик продолжает их упорно игнорировать. Так, 10 сентября Порошенко в очередной раз не явился в Государственное бюро расследований. Адвокат бывшего главы государства связал неявку с напряженным графиком новоиспеченного депутата в Верховной раде.

Наблюдатели не исключают ареста Порошенко еще до нового года. Бывший украинский парламентарий Александр Онищенко ранее выразил уверенность, что законодатели проголосуют за снятие неприкосновенности с экс-президента.

Но даже если Порошенко не тронут до начала 2020 года, то с января следователи имеют полное право доставить политика на допрос силой. По всей видимости, судьба бывшего президента будет зависеть от его договоренностей с олигархом Игорем Коломойским и Соединенными Штатами.