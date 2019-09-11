Зеленский влепил смачную пощечину трусливому Порошенко

О подписании Зеленским резонансного закона сообщается на
официальном сайте президента Украины. Документ изымает из статьи 80 Конституции
страны положения о гарантии неприкосновенности народным избранникам, в
частности, защиты от задержания, ареста и уголовного преследования.
Закон вступит в силу через несколько месяцев, с 1 января следующего года. Но бывшему президенту Украины Петру Порошенко стоит побеспокоиться за свою судьбу уже сейчас.
Против политика и его окружения возбуждено более 13 уголовных дел. В стране немало тех, кто хочет видеть Порошенко за решеткой.
Пока бывшего президента только вызывают на допросы. Однако политик продолжает их упорно игнорировать. Так, 10 сентября Порошенко в очередной раз не явился в Государственное бюро расследований. Адвокат бывшего главы государства связал неявку с напряженным графиком новоиспеченного депутата в Верховной раде.
Наблюдатели не исключают ареста Порошенко еще до нового года. Бывший украинский парламентарий Александр Онищенко ранее выразил уверенность, что законодатели проголосуют за снятие неприкосновенности с экс-президента.
Но даже если Порошенко не тронут до начала 2020 года, то с января следователи имеют полное право доставить политика на допрос силой. По всей видимости, судьба бывшего президента будет зависеть от его договоренностей с олигархом Игорем Коломойским и Соединенными Штатами.
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