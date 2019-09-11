Мечущегося Зеленского вывели на чистую воду

После вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского Россия перестала получать уведомления о расторжении двусторонних соглашений и документов в рамках СНГ. Еще в ноябре 2018 года Павел Климкин, будучи министром иностранных дел страны, анонсировал скорое "убийство" примерно 40 соглашений, передает "Коммерсантъ". Однако с того момента процесс затормозился.
Впрочем, российская сторона не спешит делать выводы о смене вектора политики Украины. "Пока делать далеко идущие выводы совершенно точно рано", – цитирует НСН председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Константина Косачева.
"Думаю, что в новой администрации Зеленского в принципе пока по этому вопросу позиция отсутствует. Ни в ту, ни в другую сторону ясности, думаю, нет. Поэтому взята пауза для выработки такой позиции", – добавил сенатор.
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, начатый при Петре Порошенко, сообщает «Коммерсант».— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) September 11, 2019
ОстатОчно прощевАлись-прощевАлись, да не вЫпрощевались.
При этом, по его словам, пока сложно сказать, какую именно позицию в отношении России займет Владимир Зеленский и его окружение. "Поэтому пока это тактические, а не стратегические перемены", – подчеркнул Константин Косачев.
Отметим, после победы на выборах президента Украины и официального вступления в должность главы государства Владимир Зеленский занял достаточно непоследовательную позицию. Критики обвинили его в том, что он мечется между противоположными подходами к решению самых разных проблем и не может взять на себя ответственность за окончательный выбор.
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