Зеленский подложил свинью доверчивым украинцам

Во время вступления в должность президента Зеленский
говорил, что перед ним стоит задача вернуть в страну земляков, которые
вынуждены были уехать за рубеж. Но некоторые шаги президента противоречат его
словам, недоумевает украинский политолог Николай Спиридонов.
Он раскритиковал Зеленского за ужесточение налоговой политики. В Верховную раду внесли законопроект, облагающий дополнительными взысканиями горнодобывающие предприятия, отметил эксперт.
Но эти организации и без того являются главными налогоплательщиками страны, возмутился Спиридонов. Только за прошлый год они перечислили в бюджет 20 миллиардов гривен, написал аналитик на своей странице в Facebook.
Из-за политики Зеленского в его родном городе, Кривом Роге, без средств к существованию могут остаться десятки тысяч людей, констатировал политолог. Он предположил, что президент идет на поводу у олигарха Игоря Коломойского, который хочет усложнить жизнь своим бизнес-конкурентам.
Но это лишь полбеды. От ужесточения налоговой политики и без того невысокая инвестиционная привлекательность Украины может упасть еще ниже, полагает эксперт.
Зеленский назначил Анну Коваленко заместителем главы ОП.— Роман Рябчук (@ryabtchuk_roman) September 4, 2019
Коваленко была активисткой Майдана, командиром 39-й женской сотни Самообороны Майдана.
Избрана нардепом Украины по списку партии "СН" под №30. Вошла в комитет Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. pic.twitter.com/9wZtQNRmEa
Невыполненные обещания грозят украинскому лидеру потерей рейтинга уже к концу года. Вместо реальных дел Владимир Зеленский занимается самопиаром, полагает политический аналитик Олег Соскин. Эксперт уверен, что глава государства не умеет достигать поставленных целей.
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