"Черная неблагодарность": Зеленский устроил массовую зачистку после победы

В Верховную раду поступило представление Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всех членов ЦИК. "Оно передано в комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, регионального развития и градостроительства", – цитирует издание "Политнавигатор" главу пресс-службы украинского парламента Ирину Кармелюк.
Она добавила, что 11 сентября по этому вопросу будет проведен брифинг с участим двух представителей этого комитета - Алины Загоруйко и Александра Качуры. Как отметил один из парламентариев, это является демонстрацией того, что представлению Владимира Зеленского уже дан ход. "Не знаю, зарегистрировано ли, но оно уже поступило. Но поскольку комитет собирается, то, скорее всего, оно уже зарегистрировано", – цитирует RT первого замглавы комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики Ярослава Юрчишина.
Согласно действующему на Украине законодательству, парламент имеет полномочия досрочно прекратить полномочия всех членов ЦИК, передает телеканал "360". Принять такое решение они могут на основании мотивированного представления главы государства. Владимир Зеленский сделал первый шаг для подобного исхода.
Народ на Украине начал гадать о причинах подобного решения украинского лидера. "Вот она – черная неблагодарность. ЦИК голоса в пользу Зеленского посчитал, а он их за это "по брылам" и на помойку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранена. – Прим. ред.)", – заметил один из комментаторов.
Другой пользователь Сети напомнил, что Владимиру Зеленскому есть за что мстить ЦИКу. По его словам, специалисты слишком долго подсчитывали результаты обоих туров выборов президентов Украины. "Тянул, чтобы порошенковская Рада еще чуток пожировала на государственных окладах и выдала на-гора очередной "шедевр". Не получилось. Зато новоиспеченный гетьман оказался злопамятным", – считает он.
Кто-то из комментаторов решил, что таким образом Владимир Зеленский попросту укрепляет свою власть. "Сейчас выберет себе свой ЦИК, и ему уже не страшен импичмент!!!", "Видимость же надо создавать, кого-то уже разогнал. Они уже не нужны, но типа жесткая работа", заметили читатели.
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