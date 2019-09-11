"Черная неблагодарность": Зеленский устроил массовую зачистку после победы

Президент Украины Владимир Зеленский передал парламенту свое представление о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии страны. Народ пытается угадать, для чего политику понадобилась столь жесткая мера, при условии, что он одержал на выборах более чем убедительную победу.

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