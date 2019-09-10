У отставки Зеленского нашли скрытый смысл

Законопроект, подробно излагающий все обстоятельства процедуры импичмента главы государства, внес на рассмотрение парламента сам Владимир Зеленский. Начинание президента поддержали народные избранники.
"Так ли необходима сейчас такая строгость в отношении статуса президента и в отношении импичмента? Это очень сомнительно", – цитирует RT заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрея Суздальцева.
Однако сама новость звучит так, словно депутаты голосовали за отставку Владимира Зеленского. Смысл же всей операции, по мнению экспертов, был до банального прост и заключался в отвлечении внимания.
"Неужели у Украины нет более насущных проблем: проблемы ЖКХ, платежей, рабочих мест… Эта имитация активной деятельности вряд ли скажется на улучшении жизни населения", – подчеркнул аналитик.
Закон про импичмент президента— Boris Borisenko (@BorisenkoBoris) September 10, 2019
Принят с грубейшими и циничн\нарушениями закона
Депутаты лишены одной из главных своих функций-внести правки и предложения
Зачем?
Кому нужна это гонка?
Срывается «медийный план»?
Все Преступления в мире делались часто под лозунгом-"Это воля народа" pic.twitter.com/9aqAaokUXR
Напомним, "Дни.ру" писали о голосовании Верховной рады за определение отставки Владимира Зеленского. Согласно тексту документа, чтобы начать отстранение главы государства от власти, более половины депутатов Рады должны подписать письменное представление с указанием причин такого решения. Затем создается следственная комиссия по расследованию обвинений против президента.
Если законность процедуры импичмента будет подтверждена, вопрос вынесут на голосование парламента. Если сторонникам отстранения президента от власти не удастся набрать большинства голосов, то спикеру Верховной рады придется извиняться перед президентом.
Почти сразу после того, как стало известно о принятии соответствующего законопроекта, многие эксперты отметили, что самому Владимиру Зеленскому отставка не грозит. Дескать, он не стал бы предлагать инициативу, если она представляла бы для него хотя бы минимальную опасность.
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