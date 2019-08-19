Хамоватого Зеленского бросили наедине с Путиным

Ни Ангела Меркель, ни Эммануэль Макрон, ни другие западные лидеры не сделают ничего, чтобы положить конец конфликту России и Украины, уверен журналист. Более того, отметил он, Европа восстанавливает отношения с восточным соседом.
Дмитрий Гордон напомнил о возвращении Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы, а также о встрече президентов России и Франции. Переговоры двух лидеров состоятся в Париже 19 августа, во второй половине дня.
Все это говорит о том, что друзей у Незалежной нет и интересы страны придется отстаивать самим украинцам, уверен эксперт. "Наши проблемы никого больше в мире не волнуют. И наши партнеры, к которым мы относимся с уважением – европейские партнеры, американские – они нас уже много раз предали", – констатировал журналист.
Москва не пойдет на уступки Киеву и не сдаст Крым и Донбасс, считает Гордон. Он призвал не доверять официальным заявлениям западных лидеров о солидарности с Украиной и готовности отстаивать ее интересы.
Ну всё, Зеленский издал указ о получении гражданства Украины российскими "диссидентами". Это хорошо, ведь теперь тех, кто выходит протестовать с плакатами "Хотим, как на Украине!" можно будет сразу грузить в поезда и отправлять на Украину. Хочешь? Получай. И наслаждайся.— Голос Мордора (@spacelordrock) August 13, 2019
Таким образом, Владимиру Зеленскому придется самому разгребать многочисленные проблемы, которые оставил ему в наследство бывший президент Незалежной Петр Порошенко. При этом эксперты полагают, что новый глава государства планирует остаться у власти надолго.
По мнению политолога Александра Охрименко, в ближайшее время он назначит на важные должности своих соратников и избавится от оппозиции в Верховной раде. Тогда Зеленский сможет претендовать на второй срок, сообщает "ПолитНавигатор".
А вот чтобы переизбраться, Зеленскому нужно выполнить предвыборные обещания, и с этим пока не получается. Несмотря на намерение закончить войну в Донбассе, боевые действия в регионе спустя три месяца после вступления президента в должность продолжаются.
Популярные темы форума
Библия — главная книга или завиральные истории?
Мужчина стрелец
Сын позор семьи
Я очень люблю музыку
ЯЗЫЧНИКИ ЭТО КТО????
Выйти замуж на мусульманина
Ищу человека!...
Сбила собаку
Свидетели Иеговы
Почему муж отдаёт все деньги жене?