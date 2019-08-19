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Политика

Хамоватого Зеленского бросили наедине с Путиным

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский успел отметиться несколькими хамскими выпадами в адрес российского лидера Владимира Путина. По всей видимости, бывший комик полагал, что Запад безоговорочно его поддержит. Пыл главы Незалежной остудил украинский журналист Дмитрий Гордон. По его мнению, помогать Киеву договариваться с Москвой никто не собирается.
прочитано 661 раз

Ни Ангела Меркель, ни Эммануэль Макрон, ни другие западные лидеры не сделают ничего, чтобы положить конец конфликту России и Украины, уверен журналист. Более того, отметил он, Европа восстанавливает отношения с восточным соседом.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Дмитрий Гордон напомнил о возвращении Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы, а также о встрече президентов России и Франции. Переговоры двух лидеров состоятся в Париже 19 августа, во второй половине дня.

Все это говорит о том, что друзей у Незалежной нет и интересы страны придется отстаивать самим украинцам, уверен эксперт. "Наши проблемы никого больше в мире не волнуют. И наши партнеры, к которым мы относимся с уважением – европейские партнеры, американские – они нас уже много раз предали", – констатировал журналист.

Москва не пойдет на уступки Киеву и не сдаст Крым и Донбасс, считает Гордон. Он призвал не доверять официальным заявлениям западных лидеров о солидарности с Украиной и готовности отстаивать ее интересы.

Таким образом, Владимиру Зеленскому придется самому разгребать многочисленные проблемы, которые оставил ему в наследство бывший президент Незалежной Петр Порошенко. При этом эксперты полагают, что новый глава государства планирует остаться у власти надолго.

По мнению политолога Александра Охрименко, в ближайшее время он назначит на важные должности своих соратников и избавится от оппозиции в Верховной раде. Тогда Зеленский сможет претендовать на второй срок, сообщает "ПолитНавигатор". 

А вот чтобы переизбраться, Зеленскому нужно выполнить предвыборные обещания, и с этим пока не получается. Несмотря на намерение закончить войну в Донбассе, боевые действия в регионе спустя три месяца после вступления президента в должность продолжаются.

Автор: 19 августа 2019, 13:32
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Украинизация это предательство, подлость, зависть, злоба, злорадство, холуйство, бандеризация, дерусификация, дебилизация
Зеленскому прежде всего надо избавится от бандеризации и показать это на деле.
Всё пока на Украине так как в этих стишках.
Копируйте и распространяйте!

Ще не вмерла Украина
Но вот заложена в ней мина
Майдан, коррупция, трясина
Бандера встал из нафталина
Народ болеет! Бесовщина!
Все зомби как от героина
Опутала всех паутина
И нет страны, теперь Р У И Н А

А что украинизация?
Расколотая нация
В мозгах дебилизация
Промывка - трансформация
Везде бандеризация
И де русификация
Всех русских депортация
И де коммунизация
В итоге ликвидация

А что бандеризация?
Насильно русский запретить
В умах дебилизация
В хохлов всех русских превратить
Их оскотинить, затравить
А несогласных замочить

Слава Украине - бандеровские вопли
Хохлы визжат до хрипоты
И из ушей их брызжут сопли
Противно всем до тошноты

Слава Украине внушают насильно
Бандеровское приветствие
Оно Хаиль Гитлер равносильно
Полное соответствие

Хаиль Гитлер - Слава Украине
И флаг страны - Флаг дауна
А герб ошибка, ну кретины
Бандеровцы - майдауны

Георгиевскую ленту, Серп и Молот
Хохлы запрещают надевать
У них на руках ЭС ЭС наколот
Готовы за них они убивать
Но будет возмездие! <цензура> ВАШУ МАТЬ!

Вот главные черты хохла
Предательство, злорадство, злоба
Упоротость как у осла
И подлость, зависть у укропа
Поршивая душа холопа

Вот Украину не спасла
С Европой ассоциация
Морковка висит у морды осла
Телега скрипит и вся прогнила
Морковка для них мотивация

Хохол! Разуй свои глаза!
Отбрось свою упоротость!
Ведь Крым - Россия, скажи да!
Продлишь себе ты молодость
И, чё? никакие врачи не помогают?
Украинизация это предательство, подлость, зависть, злоба, злорадство, холуйство, бандеризация, дерусификация, дебилизация
Ответить
Зеленскому прежде всего надо избавится от бандеризации и показать это на деле.
Всё пока на Украине так как в этих стишках.
Копируйте и распространяйте!

Ще не вмерла Украина
Но вот заложена в ней мина
Майдан, коррупция, трясина
Бандера встал из нафталина
Народ болеет! Бесовщина!
Все зомби как от героина
Опутала всех паутина
И нет страны, теперь Р У И Н А

А что украинизация?
Расколотая нация
В мозгах дебилизация
Промывка - трансформация
Везде бандеризация
И де русификация
Всех русских депортация
И де коммунизация
В итоге ликвидация

А что бандеризация?
Насильно русский запретить
В умах дебилизация
В хохлов всех русских превратить
Их оскотинить, затравить
А несогласных замочить

Слава Украине - бандеровские вопли
Хохлы визжат до хрипоты
И из ушей их брызжут сопли
Противно всем до тошноты

Слава Украине внушают насильно
Бандеровское приветствие
Оно Хаиль Гитлер равносильно
Полное соответствие

Хаиль Гитлер - Слава Украине
И флаг страны - Флаг дауна
А герб ошибка, ну кретины
Бандеровцы - майдауны

Георгиевскую ленту, Серп и Молот
Хохлы запрещают надевать
У них на руках ЭС ЭС наколот
Готовы за них они убивать
Но будет возмездие! <цензура> ВАШУ МАТЬ!

Вот главные черты хохла
Предательство, злорадство, злоба
Упоротость как у осла
И подлость, зависть у укропа
Поршивая душа холопа

Вот Украину не спасла
С Европой ассоциация
Морковка висит у морды осла
Телега скрипит и вся прогнила
Морковка для них мотивация

Хохол! Разуй свои глаза!
Отбрось свою упоротость!
Ведь Крым - Россия, скажи да!
Продлишь себе ты молодость
1

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