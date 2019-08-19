Хамоватого Зеленского бросили наедине с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский успел отметиться несколькими хамскими выпадами в адрес российского лидера Владимира Путина. По всей видимости, бывший комик полагал, что Запад безоговорочно его поддержит. Пыл главы Незалежной остудил украинский журналист Дмитрий Гордон. По его мнению, помогать Киеву договариваться с Москвой никто не собирается.



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