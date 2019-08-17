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Мечтает о лаврах: раскрыт хитрый план выскочки Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Владимир Зеленский хочет остаться у власти надолго. Украинский лидер прибегнет к любым средствам, чтобы сохранить должность, уверен эксперт.
прочитано 717 раз

Владимир Зеленский до сих пор не может отойти от эйфории после успеха на президентских выборах. И новоизбранный лидер готов сделать все, чтобы чувство победы осталось с ним надолго.

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Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"Его советники, его друзья думают – "зачем отдавать лавры? Давайте заберем! Давайте построим так, как было при Кучме, при Януковиче", – рассказал глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с журналистом.

По мнению эксперта, уже в ближайшем будущем украинский лидер назначит на важные должности своих сторонников. Более того, он избавится от оппозиции в Верховной раде, как когда-то это сделали его предшественники. Тогда актер с большой вероятностью останется на второй срок, передает "ПолитНавигатор".

В то же время эксперт отметил, что Владимир Зеленский не является главным человеком в стране. "Есть царь, есть Конституция, которую не выполняют, и есть желание быть самым главным в Украине, несмотря на то, что с формальной, конституционной точки зрения, президент – не самое главное. Главное – Верховная Рада", – заключил он.

Автор: 17 августа 2019, 13:49
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