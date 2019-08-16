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Политика

Позарившегося на Крым Зеленского подняли на смех

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Руслан Рябошапка, заместитель главы Администрации президента Украины Владимира Зеленского, рассказал в Facebook о планах по "реинтеграции" Крыма и Донбасса. В России отметили, что Донецкая и Луганская области ждут конкретных шагов, а мечты о российском полуострове Киеву лучше забыть.
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Россия неоднократно подчеркивала, что приветствует любые шаги Украины, направленные на мирное решение конфликта в Донбассе в рамках минских соглашений. Однако пока Киев не продемонстрировал ничего конкретного.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"Сложно представить, что они там разработали, потому что это общие слова. Фразы вроде умные, а что за ними стоит – непонятно", – цитирует RT члена комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергея Цекова.

Сумятицы добавляет и тот факт, что украинские политики включают в обсуждение ситуации в Донецкой и Луганской областях мечты о российском полуострове. "Разрабатывать какие-то планы по "реинтеграции" Крыма совершенно бесперспективно. Ни к каким результатам эти планы не приведут", – подчеркнул сенатор.

"Все это вызывает иронию", – согласен с ним вице-спикер парламента полуострова Владимир Бобков. Он уверен, что украинским властям необходимо не писать стратегии, а показать, что они на деле готовы прекратить огонь в зоне разграничения в Донбассе, передает РИА Новости. А заодно Киев должен дать понять, что будет выстраивать цивилизованные отношения с российским Крымом.

Пока же, считает Бобков, в Незалежной демонстрируют "политику в чистом виде". Он добавил, что подобный подход наблюдается и в отношении ситуации внутри страны. "Украина на протяжении последних 30 лет развивается абсолютно хаотично, без стратегической идеи, которая могла бы объединить все общество", – вынес вердикт вице-спикер крымского парламента.

Ранее замглавы Администрации президента Украины Владимира Зеленского рассказал в Facebook о планах по "реинтеграции" Донбасса и Крыма. Для налаживания контакта Руслан Рябошапка предложил разработать концепцию "переходного правосудия", передает Life. Первый пакет инициатив, по его словам, должен увидеть свет к 2020 году.

Автор: 16 августа 2019, 12:25

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Укранизация это предательство, подлость, зависть, злоба, злорадство, холуйство, бандеризация, дерусификация, дебилизация
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