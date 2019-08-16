Позарившегося на Крым Зеленского подняли на смех

Руслан Рябошапка, заместитель главы Администрации президента Украины Владимира Зеленского, рассказал в Facebook о планах по "реинтеграции" Крыма и Донбасса. В России отметили, что Донецкая и Луганская области ждут конкретных шагов, а мечты о российском полуострове Киеву лучше забыть.

прочитано 1370 раз