Позарившегося на Крым Зеленского подняли на смех

Россия неоднократно подчеркивала, что приветствует любые шаги Украины, направленные на мирное решение конфликта в Донбассе в рамках минских соглашений. Однако пока Киев не продемонстрировал ничего конкретного.
"Сложно представить, что они там разработали, потому что это общие слова. Фразы вроде умные, а что за ними стоит – непонятно", – цитирует RT члена комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергея Цекова.
Сумятицы добавляет и тот факт, что украинские политики включают в обсуждение ситуации в Донецкой и Луганской областях мечты о российском полуострове. "Разрабатывать какие-то планы по "реинтеграции" Крыма совершенно бесперспективно. Ни к каким результатам эти планы не приведут", – подчеркнул сенатор.
Ласточкино гнездо. Крым. pic.twitter.com/i4SmBqxG5Z— Просторы Родины (@ProstoryRodiny) August 8, 2019
"Все это вызывает иронию", – согласен с ним вице-спикер парламента полуострова Владимир Бобков. Он уверен, что украинским властям необходимо не писать стратегии, а показать, что они на деле готовы прекратить огонь в зоне разграничения в Донбассе, передает РИА Новости. А заодно Киев должен дать понять, что будет выстраивать цивилизованные отношения с российским Крымом.
Пока же, считает Бобков, в Незалежной демонстрируют "политику в чистом виде". Он добавил, что подобный подход наблюдается и в отношении ситуации внутри страны. "Украина на протяжении последних 30 лет развивается абсолютно хаотично, без стратегической идеи, которая могла бы объединить все общество", – вынес вердикт вице-спикер крымского парламента.
Ранее замглавы Администрации президента Украины Владимира Зеленского рассказал в Facebook о планах по "реинтеграции" Донбасса и Крыма. Для налаживания контакта Руслан Рябошапка предложил разработать концепцию "переходного правосудия", передает Life. Первый пакет инициатив, по его словам, должен увидеть свет к 2020 году.
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