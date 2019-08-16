Мечущегося Зеленского успокаивают всем миром

Официальный представитель оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал о том, что такие влиятельные международные структуры как ОБСЕ и ООН начали оказывать давление на украинские власти, чтобы те стали соблюдать режим перемирия в Донбассе. Судя по всему, Запад ждет от Владимира Зеленского конкретных шагов.



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