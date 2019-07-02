Володин назвал самый важный закон июня

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подвел краткие итоги работы работы нижней палаты парламента в июне. Он рассказал о том, какой самый важный закон в прошедшем месяце приняли парламентарии, кто из них был наиболее активен, а также работу какого комитета стоит отметить.

прочитано 229 раз