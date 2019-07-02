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Политика

Володин назвал самый важный закон июня

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подвел краткие итоги работы работы нижней палаты парламента в июне. Он рассказал о том, какой самый важный закон в прошедшем месяце приняли парламентарии, кто из них был наиболее активен, а также работу какого комитета стоит отметить.
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Вячеслав Володин отметил, что, по его мнению, самым важным из принятых в июне Госдумой является закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, в которых родился третий или последующие дети. "Они получат дополнительно 450 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита", – напомнил спикер нижней палаты парламента.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Примечательно, что принятая норма имеет обратную силу. Действие закона считается с 1 января 2019 года, что позволит претендовать на выплаты всем многодетным семьям, у которых ребенок родился в этом году. Госдума приняла закон в третьем чтении 19 июня.

Также председатель нижней палаты парламента рассказал, что в июне хотел бы отметить работу комитета Госдумы по бюджету и налогам. Что касается самых активных депутатов, то в ушедшем месяце ими оказались член комитета по контролю и регламенту Андрей Альшевских из "Единой России", первый зампред комитета по образованию и науке Олег Смолин из КПРФ, член комитета по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов из ЛДПР и первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг из "Справедливой России".

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин подводит краткие итоги в конце каждого месяца. Самым важным законом мая он назвал решение об ужесточении наказания за смертельные дорожно-транспортные происшествия, произошедшие по вине пьяных водителей. Тогда глава парламента отметил, что фактически за "пьяные ДТП" начнут наказывать так же строго, как за умышленное убийство.

За месяц до этого Володин особо отметил поправки в 44-ФЗ, упрощающие процедуру государственных и муниципальных закупок и направленные на повышение их качества. Спикер Госдумы выразил уверенность, что принятые меры помогут эффективной реализации национальных проектов.

Автор: Геннадий Куприянов2 июля 2019, 15:38

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