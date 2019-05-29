Дума ужесточает наказание для пьяных водителей

Нижняя палата парламента в среду, 29 мая, приняла во втором чтении законопроект об усилении уголовной ответственности для пьяных водителей, ставших виновниками ДТП со смертельным исходом. Если по вине такого автомобилиста погибнут двое и более человек, то ему грозит до 15 лет лишения свободы, гласит нормативно-правовой акт.



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