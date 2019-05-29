Дума ужесточает наказание для пьяных водителей
Сейчас максимальное наказание для водителя, нанесшего
тяжкий вред другим участникам дорожного движения, составляет четыре года. В
случае окончательного принятия законопроекта этот срок вырастет до семи лет.
В случае гибели в аварии человека пьяному водителю грозит до 12 лет заключения. В соответствии с нормативно-правовым актом, максимальная санкция недобросовестных автолюбителей составит 15 лет. На такой срок он может лишиться свободы в случае гибели в ДТП двух и более человек.
Кроме того, законопроект предполагает усиление ответственности за совершение преступлений в пьяном виде на железнодорожном, воздушном, внутреннем водном и морском транспорте и в метрополитене.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что под колесами пьяных водителей каждый год гибнут более четырех тысяч человек, а более 20 тысяч – становятся инвалидами. Фактически за пять лет под колесами таких автомобилистов исчезает целый город, подчеркивал председатель нижней палаты.
По его словам, если человек садится за руль в пьяном виде, значит, имеет место умысел. Это дает основания причислять ДТП с участием пьяных водителей к умышленному убийству. Володин уверен, что законопроект поможет снизить число пьяных ДТП.
"Инициатива была внесена всеми политическими фракциями Государственной Думы и поддержана профильными министерствами и ведомствами, а главное, она поддерживается обществом", – отмечал спикер Госдумы.Законопроект одобрили и в экспертной среде. В беседе с "Дни.ру" автоэксперт Михаил Горбачев назвал пьяное вождение покушением на убийство. Водители в состоянии алкогольного опьянения представляют огромную опасность для всех участников движения, и это часто заканчивается трагически, подчеркнул он.
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