Володин: Дополнительные доходы бюджета направят на нацпроекты
В этом году бюджетные доходы вырастут дополнительно на 205,6
миллиарда рублей, а расходы предлагается повысить на 256,5 миллиарда, рассказал
законодатель. По его словам, эти средства направят на нацпроекты и реализацию
задач, которые президент Владимир Путин поставил в послании Федеральному
собранию. Прежде всего речь идет о социальной поддержке граждан, уточнил спикер
Госдумы.
Средства пойдут на помощь в выплате ипотеки многодетным семьям, где с 1 января текущего года родился третий или последующий ребенок. Каждая такая семья получит 450 тысяч рублей, которые может потратить на погашение жилищного кредита.
Солидная прибавка ждет и здравоохранение – плюс 13 миллиардов рублей. Володин отметил, что средства будут направлены на решение проблем с прививочными вакцинами для ВИЧ-инфицированных. "На закупку антиретровирусных препаратов для ВИЧ-пациентов выделяется три миллиарда рублей, на вакцины против полиомиелита и гриппа – 2,3 миллиарда дополнительно", - уточнил спикер Госдумы.
Часть денег пойдет на увеличение зарплат спасателям МЧС, закупку новой техники для тушения лесных пожаров и на увеличение региональных социальных доплат к пенсиям.
Принятое парламентариями решение отразится и на обманутых дольщиках. В региональные бюджеты поступят средства на завершение строительства жилья для граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. В целом на решение проблемы направят 36 миллиардов рублей.
�� Фоторепортаж с пленарного заседания 18 июня pic.twitter.com/lVYEpAmuIP— Государственная Дума (@dumagovru) 18 июня 2019 г.
Федеральный бюджет 2019-2021 Госдума рассмотрела в ноябре прошлого года. Впервые за последние несколько лет парламентарии приняли профицитный документ. Колоссальное количество средств направляется на реализацию нацпроектов: в ближайшую "трехлетку" на эти цели будет выделено почти шесть триллионов рублей.
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