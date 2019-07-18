Дерзкая выходка Зеленского озадачила Захарову

Новаторство предложения Владимира Зеленского заключается в том, что живущим в неких дружественных странах этническим украинцам украинское гражданство будет предоставляться в качестве второго. При этом на Украине двойное гражданство объявлено вне закона.
Однако Мария Захарова обратила внимание даже не на это обстоятельство, а на проблему того, как определить – имеет ли человек право на получение второго гражданства в рамках этого механизма. "Почему-то не написали, как будут определять "этнического украинца". Сразу множество вопросов возникает. По папе, по маме, по фамилии? Может, на эмоциональном уровне, как у Саакашвили Нужна процедура, одним словом", – на своей странице в Fsacebook написала официальный представитель Министерства иностранных дел России.
Комментаторы разделили озадаченность Марии Захаровой. Кто-то в шутку предположил, что этнических украинцев будут определять при помощи ставшей популярной во время Майдана кричалки "кто не скачет, тот москаль". Дескать, на противопоставлении, в украинцы будут записывать тех, кто прыгает, причем чем выше – тем лучше.
Другие выдвинули предположение, что при получении второго гражданства у людей будут интересоваться их точкой зрения на принадлежность Крыма. И лишь согласие с официальной позицией Киева позволит разжиться паспортом Украины.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из "дружественных стран", а также тем украинцам, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах. Многие эксперты связали подобное дерзкое заявление политика заявление с российской инициативой о выдаче паспортов жителям Донбасса.
Так, на получение российского гражданства могут претендовать граждане Украины, проживающие на всей территории Донецкой и Луганской областей. Украинские власти назвали эту идею провокацией.
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