"Хуже не может быть": названа причина массового бегства крымчан

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Понедельник 17 июня
Лента новостей
15:53
Погиб маленький ребенок: в Башкирии произошло жуткое ДТП
15:51
Меган Маркл жестко отчитали на людях
15:18
Москвичей предупредили об аномальной жаре
15:12
Отпуск: как подготовиться к длительному перелету
14:48
Неожиданная смерть выбила Губерниева из колеи
14:44
На Урале сотрудницы МВД обвинили начальника в домогательствах
14:20
"Оборванка!": Лорак публично "опустили" средь бела дня
14:15
На 80-летие ВДНХ пройдет благотворительный Забег 5275
13:56
Голый Шаляпин утешил Цымбалюк-Романовскую после обвинений в нападении
13:50
"Дико сексуально!": Билан шокировал внезапно появившейся "мутацией"
13:42
Поклонники молятся о здоровье Димаша Кудайбергена
13:39
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 июня 2019 года
13:29
Найден способ сократить число бедных в России
13:23
Страшный теракт унес десятки жизней в Нигерии
13:05
Рудковскую в новой тусовке высмеяли за хвастовство и безвкусицу
13:05
Ради "Уральских пельменей" Михалкова сделала невозможное
12:51
HONOR View 20: самый летний смартфон
12:34
Александр Калягин экстренно госпитализирован
12:25
Гришаева "засветила" свою фигуру и молодого мужа
12:11
Шокированный новостями о раке Песков перенес сложную операцию
12:02
Голунов рассказал о слежке до задержания
11:40
Шепелева обвинили в похищении 20 миллионов со счета умирающей Фриске
11:38
Обездвиженный инвалид встал и пошел на могиле Началовой
11:20
Тайная и неизведанная Албания открывает двери
11:08
Для всей семьи: отец скупил участки вокруг захоронения Жанны Фриске
11:02
Потные жеребцы довели до исступления сексуальную Кравец
10:51
"Мужчина в платье": Чичерина сразила наповал новым амплуа
10:49
"Еще одна Волочкова": Штурм вызвала отвращение у публики
10:32
Перекроенная Лопырева рассказала о пластике
10:14
Яковлева рассказала о тяжелом заболевании в гостях у Малахова
10:06
Варум загнала под каблук изменника Агутина
10:01
Назван самый солнечный город России
09:36
Садальский показал Алибасова рядом с гробом
09:25
Брак Климовой потерпел очередной крах
09:25
В Москве стартуют Летние балетные сезоны
09:09
Купила участок на кладбище: Примадонна начала обустройство собственной могилы
09:07
"Успехов не показывает": за что хитрая Алсу получила надбавку к пенсии
08:35
"Люди такие странные": Лобода впервые высказалась о скандале с Лазаревым
08:23
Гороскоп на неделю
08:10
"Отпусти меня": вдова Говорухина рассказала о секретном письме
08:03
Умершая Началова по ночам является орущей от ужаса Исаевой
06:21
Принц Гарри и Меган Маркл показали умилительный снимок первенца
04:08
Популярный актер на спор ограбил магазин средь бела дня
02:13
"Не к добру!": Рудковскую уличили в подражании Собчак
00:21
"Полстраны бухает": Волочкова разразилась гневной речью после обвинений в алкоголизме
22:36
Савичева раскрыла тайну смерти известной певицы
20:07
"Игра престолов!": неожиданно появившийся брат Галкина оказался его отцом
18:02
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 июня 2019 года
17:21
"Люблю свою маленькую грудь!": Бузова ловко осадила недоброжелателей
16:54
Скончался участник группы "Машина времени"
16:28
Беременная подруга Тимати спешно покинула Россию
15:57
Алсу спустили с небес на землю после ослепительного триумфа
15:24
Шепелев обвинил семью Фриске в издевательствах
14:53
"Эротично!": похорошевшая Пугачева произвела необычайный фурор
14:32
Есть риск кровотечения: шокирующие подробности о состоянии Алибасова
13:48
"Какая чушь!": Собчак напала на растерявшуюся Лопыреву
13:30
Лазарев столкнулся с серьезным препятствием после тайной свадьбы
13:09
Сделала аборт: Зарубина рассказала о нежеланном ребенке от Малинина
12:40
"Королева фотошопа": Успенская похвасталась подтянутой фигурой
12:31
Не похожа на мать: дочь певицы Нюши вызвала жаркие споры
12:06
Семенович попала в больницу с острым отравлением
11:50
"Копия Реввы": Тодоренко внезапно сменила пол
11:34
"И как теперь уснуть?": Крид привел в ужас новым лицом
11:15
"Наговорила всякой белиберды": гордячку Милявскую поставили на место
10:54
"Сбежал, как трус": Шепелев незаконно прячет ребенка
08:25
"Какая я красотка": Лолита отреагировала на обвинения в "распиле Украины"
06:22
В центре Киева прогремел взрыв
04:21
Восемь человек погибли в жутком ДТП под Воронежем
02:13
Сына Миддлтон застукали за непристойным занятием
00:24
"Пусть фантазирует дальше": Тимур Еремеев едко отреагировал на критику Карины Мишулиной
22:03
"Пример женской невменяемости": Топурия получила под дых за слова о Гуфе
20:17
"Неудачный ракурс": "Иванушки" вступились за сильно располневшего Григорьева-Аполлонова
17:50
Трусливый Зеленский пытается обещаниями задобрить Донбасс
17:40
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 июня 2019 года
16:34
"Мы обязательно его куда-то пристроим": за очнувшегося Алибасова приняли решение
15:40
"До сих пор не верится": россияне скорбят по Жанне Фриске
15:18
Умер режиссер "Укрощения строптивой"
14:20
"У меня его нет": Бузова откровенно о достоинствах и сексе
14:12
Отец пожаловался на гадкое поведение экс-супруга Началовой
13:33
Дана Борисова сделала заявление о второй беременности
13:16
"Озабоченная баба с повышенным либидо": 40-летнюю Лорак высмеяли за роман с молодым парнем
12:40
Первый муж Началовой высказался об изменах певице
12:31
"Что она несет?" – Хаматову разнесли за нелепые претензии к Путину
11:50
Многодетная Водянова в гневе от грязных слов Малышевой
11:26
У Макса Коржа появился наследник
11:10
Лукашенко прибежал на поклон к Путину после жесткого унижения
11:05
Получившая оплеуху Калашникова огрызнулась Водонаевой
10:16
Эрнста ставят на колени за скандал с Малышевой
08:36
Платье задом наперед: Миддлтон совершила нелепую оплошность
06:14
"Его надо спасать": оскандалившегося Панина предупредили о серьезной опасности
04:27
Вскрылась истинная связь Киркорова со Стоцкой
02:32
Названа самая сексуальная женщина 2019 года
00:14
Влюбленная Бондарчук показала личное видео с избранником
21:48
Топурия намекнула на воссоединение с Гуфом
21:37
Замдиректора Театра кукол им. Образцова уволили после скандала
21:20
Самолет "Аэрофлота" прервал полет из-за дебошира
21:06
Неугомонный Харламов жестко прошелся по Гузеевой
21:03
Новая война на пороге: США устроили опасную провокацию
20:50
Украинцы пришли в бешенство из-за слов экс-канцлера Германии о Крыме
20:28
Чемпиона России застрелили среди бела дня
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

HONOR View 20: самый летний смартфон
Сына Миддлтон застукали за непристойным занятием
Дана Борисова сделала заявление о второй беременности
"Озабоченная баба с повышенным либидо": 40-летнюю Лорак высмеяли за роман с молодым парнем
"У меня его нет": Бузова откровенно о достоинствах и сексе
"Неудачный ракурс": "Иванушки" вступились за сильно располневшего Григорьева-Аполлонова
Политика

"Хуже не может быть": названа причина массового бегства крымчан

Фото: www.globallookpress.com
После того как президент России Владимир Путин утвердил упрощенную схему получения российского гражданства для граждан Украины, родившихся и проживавших в Крыму до 18 марта 2014 года, воспользоваться этой возможностью поспешили 125 человек. Причину подобного бегства озвучил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
прочитано 753 раза

Абсолютное большинство жителей Крыма получили российские паспорта после воссоединения полуострова с Россией. Однако небольшое число жителей Республики по каким-то причинам не стали этого делать. Сейчас они поголовно отказываются от украинского гражданства.

ПО ТЕМЕ

Украинцы пришли в бешенство из-за слов экс-канцлера Германии о Крыме

Украинцам грозит смертельная опасность из-за блокады Крыма

Объявлена дата падения Крымского моста

 Новости Крыма

Сюжеты Новости Крыма

"В тот период, когда массово выдавали паспорта, у многих были сомнения. К тому же они выехали за пределы Крыма. Не до конца, по всей видимости, понимали происходящие там процессы и не могли подумать или не верили, что развитие ситуации будет таким", – цитирует НСН бывшего украинского народного избранника Спиридона Килинкарова.

И когда появилась возможность получить российское гражданство по упрощенной процедуре, отметил парламентарий, они выразили такое желание. "Думаю, они приняли для себя окончательное решение, вернулись на территорию Крыма и хотят с ним связать свою жизнь", – подчеркнул он.

То, что массовый исход крымчан в Россию совпал с тем моментом, когда к власти на Украине пришел Владимир Зеленский – не более чем совпадение. "Это решение, мне кажется, никак не связано с новым президентом Украины. Хуже, чем пережить правление Порошенко, уже не может быть", – объяснил Спиридон Килинкаров.

Напомним, 18 марта 2014 года на полуострове был проведен референдум о статусе Крыма. Абсолютное большинство проголосовавших поддержали идею о воссоединении региона с Россией, что и произошло.

Автор: Геннадий Куприянов17 июня 2019, 15:02

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Зеленский осрамился на глазах у всего мира
Лукашенко решился на отчаянный шаг после слухов об отставке
Новая война на пороге: США устроили опасную провокацию
Решение суда: Порошенко признали виновным

Шоу-бизнес

"Остановись": Кудрявцева взорвалась от выходки Харламова
Отравившегося Алибасова выписали из больницы
"Гадостная тварина": Солнцев набросился на выпивающую с бомжами жену-старушку
Голый Шаляпин утешил Цымбалюк-Романовскую после обвинений в нападении

Проишествия

МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта
МВД: Журналист "Медузы" задержан с наркотиками

Lifestyle

В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Объявлена программа фестиваля "УСАДЬБА JAZZ"
Концерт Александра Домогарова в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
Фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи" пройдет в Москве
Шоу-бизнес

Купила участок на кладбище: Примадонна начала обустройство собственной могилы

Звезду похоронят рядом с родственником

Шоу-бизнес

Есть риск кровотечения: шокирующие подробности о состоянии Алибасова

Сын артиста поделился сенсационными деталями
Шоу-бизнес

"Копия Реввы": Тодоренко внезапно сменила пол

Ведущая шокировала публику
Шоу-бизнес

Голый Шаляпин утешил Цымбалюк-Романовскую после обвинений в нападении

Над головой пианистки сгущаются тучи

Гороскоп

Гороскоп на неделю
"Его надо спасать": оскандалившегося Панина предупредили о серьезной опасности
Вскрылась истинная связь Киркорова со Стоцкой
Совет на выходные

Фоторепортажи

Названа самая сексуальная женщина 2019 года
Фитнес-модель из Бразилии покорила народ своими формами
Роскошная Собчак отказалась выводить невзрачного Богомолова на красную дорожку
Найдена живая кукла Барби

Спорт

"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Суд вынес сенсационное решение по делу Кокорина и Мамаева
"Никому не мешали": известный футболист нелепо оправдался за скандал в аэропорту
Тяжело переживала: сдавшей Тарасовой вынесли жесткий приговор

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru