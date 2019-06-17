"Хуже не может быть": названа причина массового бегства крымчан
Абсолютное большинство жителей Крыма получили российские паспорта после воссоединения полуострова с Россией. Однако небольшое число жителей Республики по каким-то причинам не стали этого делать. Сейчас они поголовно отказываются от украинского гражданства.
"В тот период, когда массово выдавали паспорта, у многих были сомнения. К тому же они выехали за пределы Крыма. Не до конца, по всей видимости, понимали происходящие там процессы и не могли подумать или не верили, что развитие ситуации будет таким", – цитирует НСН бывшего украинского народного избранника Спиридона Килинкарова.
И когда появилась возможность получить российское гражданство по упрощенной процедуре, отметил парламентарий, они выразили такое желание. "Думаю, они приняли для себя окончательное решение, вернулись на территорию Крыма и хотят с ним связать свою жизнь", – подчеркнул он.
То, что массовый исход крымчан в Россию совпал с тем моментом, когда к власти на Украине пришел Владимир Зеленский – не более чем совпадение. "Это решение, мне кажется, никак не связано с новым президентом Украины. Хуже, чем пережить правление Порошенко, уже не может быть", – объяснил Спиридон Килинкаров.
Напомним, 18 марта 2014 года на полуострове был проведен референдум о статусе Крыма. Абсолютное большинство проголосовавших поддержали идею о воссоединении региона с Россией, что и произошло.
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