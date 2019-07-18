Наглец Зеленский поставил дерзкое условие Путину

Условием возобновления нормального диалога с Россией
Зеленский назвал освобождение украинских моряков. В ноябре 2018 года они
вторглись в территориальные воды России и были задержаны пограничниками
недалеко от Керченского пролива.
По словам президента Украины, во время разговора с российским лидером он сообщил ему о поддержке плана по обмену пленными в Донбассе. Формула простая – "всех на всех". Прежде всего, заявил Зеленский, он хотел бы вернуть на Украину граждан страны, арестованных в России.
"Начнем с моряков. Мне кажется, это нормальный шаг для возвращения диалога – и реальный шаг для того, чтобы прекратить войну", - заявил лидер Незалежной.
Говоря о формате "всех на всех", Зеленский отметил некоторые сложности такого варианта. Дело в том, что Киев с одной стороны и ДНР и ЛНР с другой имеют разные списки пленных.
Самая милая лапочка на свете ����#Зеленский pic.twitter.com/W6COv9g62r— панккейк (@Violet_Rhinocer) 13 июля 2019 г.
Освободить вторгшихся в российские территориальные воды моряков Зеленский требовал еще месяц назад на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Для начала переговоров с Путиным он также потребовал развести войска на линии соприкосновения в Донбассе и построить мост в Станице Луганской.
Только в этом случае Киев вернется к переговорам в нормандском формате с участием Москвы, Берлина и Парижа. Требуя выполнения указанных пунктов от российского руководства, Зеленский следовать им явно не намерен: после вступления в должность в конце мая ситуация в Донбассе резко обострились, украинские войска несколько раз вели мощный обстрел городов Донецкой и Луганской республик.
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