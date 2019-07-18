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Политика

Наглец Зеленский поставил дерзкое условие Путину

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает вести себя вызывающе. Вместо нормального диалога бывший юморист сыпет ультиматумами и ставит условия президенту России Владимиру Путину. По мнению Зеленского, для начала переговоров по урегулированию Москва должна решиться на один важный поступок. 
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Условием возобновления нормального диалога с Россией Зеленский назвал освобождение украинских моряков. В ноябре 2018 года они вторглись в территориальные воды России и были задержаны пограничниками недалеко от Керченского пролива.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

По словам президента Украины, во время разговора с российским лидером он сообщил ему о поддержке плана по обмену пленными в Донбассе. Формула простая – "всех на всех". Прежде всего, заявил Зеленский, он хотел бы вернуть на Украину граждан страны, арестованных в России.

"Начнем с моряков. Мне кажется, это нормальный шаг для возвращения диалога – и реальный шаг для того, чтобы прекратить войну", - заявил лидер Незалежной.

Говоря о формате "всех на всех", Зеленский отметил некоторые сложности такого варианта. Дело в том, что Киев с одной стороны и ДНР и ЛНР с другой имеют разные списки пленных.

Освободить вторгшихся в российские территориальные воды моряков Зеленский требовал еще месяц назад на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Для начала переговоров с Путиным он также потребовал развести войска на линии соприкосновения в Донбассе и построить мост в Станице Луганской.

Только в этом случае Киев вернется к переговорам в нормандском формате с участием Москвы, Берлина и Парижа. Требуя выполнения указанных пунктов от российского руководства, Зеленский следовать им явно не намерен: после вступления в должность в конце мая ситуация в Донбассе резко обострились, украинские войска несколько раз вели мощный обстрел городов Донецкой и Луганской республик.

Автор: 18 июля 2019, 10:44
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

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