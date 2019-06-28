Не признавшего Крым Лукашенко поймали на чудовищной лжи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказывается признавать воссоединение Крыма с Россией, независимость Абхазии и Южной Осетии. При этом Батька не постеснялся позвать на открытие II Европейских игр в Минск главу самопровозглашенного Косово Хашима Тачи. Поступок лидера братской республики назвали "откровенным цинизмом".



Считается, что Александр Лукашенко – главный союзник России на постсоветском пространстве. Однако он так и не признал независимость Абхазии и Южной Осетии, хотя, отмечал премьер-министр Дмитрий Медведев, намеревался это сделать.



Батька утверждал, что будет уважать территориальную целостность Сербии, но и этого обещания Лукашенко, видимо, решил не выполнять. На открытии II Европейских игр в Минске 21 июня по стадиону торжественно пронесли флаг самопровозглашенной республики Косово – части Сербии, отторгнутой в результате агрессии НАТО.

В тот день в столицу Белоруссии прилетел глава Косово Хашим Тачи, до сих пор находящийся в розыске в Сербии за террористическую деятельность. О спортсменах из Косово разместили информацию на официальном сайте II Европейских игр. Лукашенко как глава организационного комитета мероприятия не мог не знать, с кем имеет дело.

"Очевидно, происходящее сейчас в Минске – не глупость и не ошибка, а демонстрация откровенного цинизма, основанного на поиске больших выгод. Настолько больших, что они перевешивают все ранее задекларированные принципы и обещания", – пишет Regnum.

Лукашенко не признал Абхазию и Южную Осетию, не признал воссоединение Крыма с Россией. Но признал прозападный режим косовских сепаратистов. Он вообще чей союзник? pic.twitter.com/enrYlNWzRf — Константин Симонов (@ich_Mitra) 28 июня 2019 г.

Из-за присутствия в Минске лидера косовских сепаратистов президент Сербии Александр Вучич поспешил покинуть Белоруссию. И это не единственный политический скандал на Играх.

К организаторам мероприятия во главе с Лукашенко есть претензии у Израиля. В Тель-Авиве возмутились роликом, который представляет республику на Играх. В нем страна показана без исторического региона Иудея и Самария, а также без Голанских высот, которые Тель-Авив считает своей территорией.

Не сложилось с визитом в Белоруссию и у президента Грузии Саломе Зурабишвили. Посетить открытие Игр она не смогла. После кратких переговоров с Лукашенко грузинский лидер вылетела в охваченный протестами Тбилиси.