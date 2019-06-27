Беспомощного Лукашенко отправляют в отставку из-за Путина
Построение Союзного государства фактически приведет к
поглощению Белоруссии Россией, полагает доктор политических наук Павел Усов.
"Это приведет к ограничению собственной политической свободы Лукашенко, а,
возможно, и к потере власти", – сказал эксперт в интервью изданию
"Белорусский партизан".
Очевидно, что Москва и Минск пока не могут согласовать условия интеграции. Неоднократные встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным результата, видимо, не дали.
По мнению Усова, стороны вряд ли смогут прийти к единому мнению. А дальнейшее строительство Союзного государства будет зависеть прежде всего от степени давления на Лукашенко со стороны Кремля, уверен эксперт.
Весенний раунд переговоров к результату не привел - руководство двух-стран взяло тайм-аут до осени. На недавней встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым Лукашенко объявил, что следующая их встреча с Путиным состоится через несколько месяцев на Валааме.
Воспользуется ли Батька временной передышкой? Лукашенко за последние пять лет не сделал ничего для укрепления суверенитета страны, и предстоящие несколько месяцев вряд ли что-то изменят, полагает Усов.
"Хождение Лукашенко в Москву или Валаам вряд ли улучшат положение Беларуси. Наоборот, "паломничества" белорусского президента, его метания показывают его беспомощность, слабость и безволие, и жесткость позиции Кремля", – цитирует эксперты издание UDF.by.
Лукашенко анонсировал поездку с Путиным на Валаам: И уже, когда будет у вас на родине форум регионов, мы с ним поедем на Валаам молиться. Это никогда не лишнее. И там дополнительно обсудим вопросы pic.twitter.com/tkJnlEGlvE— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 21 июня 2019 г.
Лукашенко находится у власти уже 25 лет и, по мнению наблюдателей, начинает терять хватку. То он эмоционально ведет себя на встречах с российским лидером, то оказывается в центре международного политического скандала.
Так, серьезные претензии к Батьке выдвинули в Израиле. Министр спорта и культуры страны Мири Регев обрушился на Лукашенко с критикой из-за ролика про Израиль на II Европейских играх в Минске. Организаторы соревнований показали ближневосточное государство без двух регионов, которые Тель-Авив считает своими территориями. Министр намерен подать жалобу в международные инстанции.
Жертвами разборок стали шесть человек
Ведущий посочувствовал Юлии
Телеведущая расставила точки над i
Герцог Кембриджский готов подержать наследников
Популярные темы форума
Анальный секс
Прямая трансляция с Путиным
Мой батяня отымел мою жену...
Почему хохлушкам нельзя верить...
Но это не призидент в Грузии
бабы выглядят как ведьмы ,вы не заметели???
Восхищаюсь Д. Трампом!..
Вам нравится женщины за рулём?
Мачеха подкатывает к моему парню.
мне нравится русские мужчины!
Двойное проникновение
вот вам и ссср ,вон какие звери ,не могут нормально свою сраную республику в порядок привести.
Марина Хлебникова похудела и постарела
муж не разрешает худеть
Алибасов всех обманул?
Влюбилась в парня подруги
Как вам презик Зеленский?
Как вы спасаетесь от жары?
Ходит в одних носках две недели
Ужасная медицина в России
Когда пьяный поднимает руку
Родители выдают замуж
Не дает деньги на шоппинг
Как вернуть страсть?
хочу попробовать с МЖМ
Обвисла грудь
Большие соски что делать?
Переписки с бывшей
Подруга эгоистка
Сестры Хачатурян