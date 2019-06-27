Беспомощного Лукашенко отправляют в отставку из-за Путина

Интеграция России и Белоруссии в Союзное государство приведет к отставке президента Братской республики Александра Лукашенко, предрекают эксперты. Даже если Батька усидит в кресле главы государства, то его возможности будут сильно ограничены.



Построение Союзного государства фактически приведет к поглощению Белоруссии Россией, полагает доктор политических наук Павел Усов. "Это приведет к ограничению собственной политической свободы Лукашенко, а, возможно, и к потере власти", – сказал эксперт в интервью изданию "Белорусский партизан".



Очевидно, что Москва и Минск пока не могут согласовать условия интеграции. Неоднократные встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным результата, видимо, не дали.

По мнению Усова, стороны вряд ли смогут прийти к единому мнению. А дальнейшее строительство Союзного государства будет зависеть прежде всего от степени давления на Лукашенко со стороны Кремля, уверен эксперт.

Весенний раунд переговоров к результату не привел - руководство двух-стран взяло тайм-аут до осени. На недавней встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым Лукашенко объявил, что следующая их встреча с Путиным состоится через несколько месяцев на Валааме.

Воспользуется ли Батька временной передышкой? Лукашенко за последние пять лет не сделал ничего для укрепления суверенитета страны, и предстоящие несколько месяцев вряд ли что-то изменят, полагает Усов.

"Хождение Лукашенко в Москву или Валаам вряд ли улучшат положение Беларуси. Наоборот, "паломничества" белорусского президента, его метания показывают его беспомощность, слабость и безволие, и жесткость позиции Кремля", – цитирует эксперты издание UDF.by.

Лукашенко анонсировал поездку с Путиным на Валаам: И уже, когда будет у вас на родине форум регионов, мы с ним поедем на Валаам молиться. Это никогда не лишнее. И там дополнительно обсудим вопросы pic.twitter.com/tkJnlEGlvE — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 21 июня 2019 г.

Лукашенко находится у власти уже 25 лет и, по мнению наблюдателей, начинает терять хватку. То он эмоционально ведет себя на встречах с российским лидером, то оказывается в центре международного политического скандала.

Так, серьезные претензии к Батьке выдвинули в Израиле. Министр спорта и культуры страны Мири Регев обрушился на Лукашенко с критикой из-за ролика про Израиль на II Европейских играх в Минске. Организаторы соревнований показали ближневосточное государство без двух регионов, которые Тель-Авив считает своими территориями. Министр намерен подать жалобу в международные инстанции.