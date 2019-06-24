Скандалист Лукашенко осрамился на весь мир

На II Европейских играх в Минске разгорается чудовищный скандал. В неприятный инцидент оказался втянут президент Белоруссии Александр Лукашенко. Серьезную претензию к Батьке озвучили в правительстве Израиля.



Лукашенко возглавляет организационный комитет II Европейских игр, а значит, в ответе за все, что на них происходит. Напрямую к Батьке обратился министр спорта и культуры Израиля Мири Регев.

Возмущение чиновника вызвал ролик, представляющий его страну. На нем организаторы соревнований показали Израиль без исторического региона Иудея и Самария, принадлежность которого оспаривается палестинцами, а также без Голанских высот – сирийской территории, оккупированной Тель-Авивом в начале 1970-х годов.

Показ в ролике "усеченной" территории Израиля вызвал бурную реакцию в Тель-Авиве. Регев полагает, что организаторы Игр во главе с Лукашенко нарушили Олимпийскую хартию и допустили вмешательство политики в спорт. В связи с инцидентом министр намерен подать жалобу в международные инстанции.

Впрочем, скандалами на политической почве II Европейские игры сопровождаются с самого начала. Так, прибывший на открытие соревнований президент Сербии Александр Вучич в итоге решил не идти на церемонию из-за присутствия на стадионе главы непризнанного государства Косово Хашима Тачи. Официальный Белград по-прежнему считает регион своей территорией.

Похоже, что стремление Лукашенко во время Игр превратить Минск в один из центров мировой политики и дипломатии потерпело крах. Сильные миры сего спортивный праздник в Минске проигнорировали.



Не приехал даже президент России Владимир Путин. Ожидалось, что он проведет переговоры с Лукашенко. Вместо российского лидера в Минск поехал премьер-министр Дмитрий Медведев. Поговаривают, что отношения двух политиков весьма напряженные.

Не сложилось с визитом в Белоруссию и у президента Грузии Саломе Зурабишвили. Посетить открытие Игр она также не смогла. После кратких переговоров с Лукашенко грузинский лидер вылетела в охваченный протестами Тбилиси.