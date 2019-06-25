Отставка Лукашенко: Путин принял жесткое решение о судьбе Батьки

Интеграция России и Белоруссии в единое государство из-за несговорчивости лидера братской республики Александра Лукашенко продвигается со скрипом. Тем не менее эксперты не сомневаются: рано или поздно страны воссоединятся. В таком случае Лукашенко уйдет с президентского поста и получит новую должность.



План по интеграции России и Белоруссии не отменяется, он лишь скорректирован Кремлем. Дело в несговорчивости Александра Лукашенко, уверен журналист Аркадий Бабченко. По его мнению, Белоруссия в любом случае будет поглощена Россией. Так якобы решили в Кремле.

"Думаю, это решенный вопрос. Сейчас просто выбираются методы и пути, как это будет делаться: от мягкой силы вплоть до военного вторжения", – заявил Бабченко в интервью украинскому изданию "Обозреватель".

Бабченко, известный своими антироссийскими пассажами, не изменил себе и в этот раз. Он полагает, что отказ от интеграции с Россией может стоить Лукашенко жизни. "Если его надо будет убрать, я думаю, его уберут", – заявил он.

Эксперты прочат Батьке должность премьер-министра Союзного государства. По мнению политолога Павла Усова, в Минске продумывают политическую автономию белорусских элит в едином государстве.

Объединения двух стран можно ожидать между 2020 и 2024 годами, сказал аналитик в интервью оппозиционному каналу "Белсат". В первую дату состоятся выборы президента Белоруссии, во вторую – главы российского государства.

На ногах: Путин пообщался в Бишкеке с Лукашенко pic.twitter.com/zBKy3sYHx3 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 июня 2019 г.

Исчезновение независимой Белоруссии с карты мира и уход Лукашенко предрекают и в Киеве. Без финансовой поддержки со стороны Москвы и скидок на энергоносители Минск не ждет ничего хорошего, уверен журналист Дмитрий Гордон.

В Кремле же неоднократно давали понять: вопрос об объединении двух стран не стоит. Речь идет лишь об углублении кооперации по отдельным вопросам, в том числе валютным и финансово-экономическим.