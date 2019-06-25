Отставка Лукашенко: Путин принял жесткое решение о судьбе Батьки
План по интеграции России и Белоруссии не отменяется, он лишь скорректирован Кремлем. Дело в несговорчивости Александра Лукашенко, уверен журналист Аркадий Бабченко. По его мнению, Белоруссия в любом случае будет поглощена Россией. Так якобы решили в Кремле.
"Думаю, это решенный вопрос. Сейчас просто выбираются методы и пути, как это будет делаться: от мягкой силы вплоть до военного вторжения", – заявил Бабченко в интервью украинскому изданию "Обозреватель".
Бабченко, известный своими антироссийскими пассажами, не изменил себе и в этот раз. Он полагает, что отказ от интеграции с Россией может стоить Лукашенко жизни. "Если его надо будет убрать, я думаю, его уберут", – заявил он.
Эксперты прочат Батьке должность премьер-министра Союзного государства. По мнению политолога Павла Усова, в Минске продумывают политическую автономию белорусских элит в едином государстве.
Объединения двух стран можно ожидать между 2020 и 2024 годами, сказал аналитик в интервью оппозиционному каналу "Белсат". В первую дату состоятся выборы президента Белоруссии, во вторую – главы российского государства.
На ногах: Путин пообщался в Бишкеке с Лукашенко pic.twitter.com/zBKy3sYHx3— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 июня 2019 г.
Исчезновение независимой Белоруссии с карты мира и уход Лукашенко предрекают и в Киеве. Без финансовой поддержки со стороны Москвы и скидок на энергоносители Минск не ждет ничего хорошего, уверен журналист Дмитрий Гордон.
В Кремле же неоднократно давали понять: вопрос об объединении двух стран не стоит. Речь идет лишь об углублении кооперации по отдельным вопросам, в том числе валютным и финансово-экономическим.
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