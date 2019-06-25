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Политика

Отставка Лукашенко: Путин принял жесткое решение о судьбе Батьки

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Интеграция России и Белоруссии в единое государство из-за несговорчивости лидера братской республики Александра Лукашенко продвигается со скрипом. Тем не менее эксперты не сомневаются: рано или поздно страны воссоединятся. В таком случае Лукашенко уйдет с президентского поста и получит новую должность. 
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План по интеграции России и Белоруссии не отменяется, он лишь скорректирован Кремлем. Дело в несговорчивости Александра Лукашенко, уверен журналист Аркадий Бабченко. По его мнению, Белоруссия в любом случае будет поглощена Россией. Так якобы решили в Кремле.

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"Думаю, это решенный вопрос. Сейчас просто выбираются методы и пути, как это будет делаться: от мягкой силы вплоть до военного вторжения", – заявил Бабченко в интервью украинскому изданию "Обозреватель".

Бабченко, известный своими антироссийскими пассажами, не изменил себе и в этот раз. Он полагает, что отказ от интеграции с Россией может стоить Лукашенко жизни. "Если его надо будет убрать, я думаю, его уберут", – заявил он.

Эксперты прочат Батьке должность премьер-министра Союзного государства. По мнению политолога Павла Усова, в Минске продумывают политическую автономию белорусских элит в едином государстве.

Объединения двух стран можно ожидать между 2020 и 2024 годами, сказал аналитик в интервью оппозиционному каналу "Белсат". В первую дату состоятся выборы президента Белоруссии, во вторую – главы российского государства.

Исчезновение независимой Белоруссии с карты мира и уход Лукашенко предрекают и в Киеве. Без финансовой поддержки со стороны Москвы и скидок на энергоносители Минск не ждет ничего хорошего, уверен журналист Дмитрий Гордон.

В Кремле же неоднократно давали понять: вопрос об объединении двух стран не стоит. Речь идет лишь об углублении кооперации по отдельным вопросам, в том числе валютным и финансово-экономическим.

Автор: Иван Поляков25 июня 2019, 11:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Моя искренняя благодарность тем, кто показал мне этот сайт O︂NTW︂I︂GG︂SY.C︂O︂M/AKFBOJ9 Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
Гость
Ответить
Скорее Вас Китайцы поглотят)))
Гость
Ответить
Поглатители, а не отсосете???))))))
Гость
Ответить
Какая ложь!!
1

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