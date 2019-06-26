Трагическая новость: постаревшему Лукашенко осталось несколько месяцев

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко по вопросам объединения в Союзное государство состоится осенью. Для антироссийских сил в братской республике это печальная новость: по их мнению, российский лидер не отказался от планов "поглотить" Белоруссию.



Главы правительств двух стран Дмитрий Медведев и Александр Румас намеревались до 25 июня предоставить президентам предложения по интеграции. Но что-то пошло не так, отметил политолог Владимир Мацкевич. Не исключено, что Лукашенко вновь проявил своей непростой характер.



Взгляды Москвы и Минска на интеграцию сблизились на 90%, отмечал ранее министр экономического развития России Максим Орешкин. Вероятно, Лукашенко не устроили загадочные 10%. "Может быть 70% и 90% согласованных позиций – это просто вранье, и ничего не было согласовано", – цитирует Мацкевича издание UDF.by.

Очевидно, что Путин и Лукашенко взяли тайм-аут и решили немного отдохнуть друг от друга. По имеющимся сведениям, встреча двух лидеров пройдет осенью этого года на Валааме.

По мнению Мацкевича, у Лукашенко осталось несколько месяцев, чтобы укрепить позицию перед новым этапом давления со стороны Кремля. Угроза поглощения Россией Белоруссии никуда не делась, уверяет эксперт.

"Просто реализация оказалась не такой простой, и немного откладывается", – пояснил аналитик.

Схожего мнения придерживается журналист Аркадий Бабченко. Он предупреждает: Лукашенко бесполезно сопротивляться давлению Путина, Белоруссия в любом случае будет поглощена Россией. Возможны самые разные варианты, вплоть до военного вторжения, уверен журналист.