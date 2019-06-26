Трагическая новость: постаревшему Лукашенко осталось несколько месяцев
Главы правительств двух стран Дмитрий Медведев и Александр
Румас намеревались до 25 июня предоставить президентам предложения по
интеграции. Но что-то пошло не так, отметил политолог Владимир Мацкевич. Не
исключено, что Лукашенко вновь проявил своей непростой характер.
Взгляды Москвы и Минска на интеграцию сблизились на 90%, отмечал ранее министр экономического развития России Максим Орешкин. Вероятно, Лукашенко не устроили загадочные 10%. "Может быть 70% и 90% согласованных позиций – это просто вранье, и ничего не было согласовано", – цитирует Мацкевича издание UDF.by.
Очевидно, что Путин и Лукашенко взяли тайм-аут и решили немного отдохнуть друг от друга. По имеющимся сведениям, встреча двух лидеров пройдет осенью этого года на Валааме.
По мнению Мацкевича, у Лукашенко осталось несколько месяцев, чтобы укрепить позицию перед новым этапом давления со стороны Кремля. Угроза поглощения Россией Белоруссии никуда не делась, уверяет эксперт.
"Просто реализация оказалась не такой простой, и немного откладывается", – пояснил аналитик.
Схожего мнения придерживается журналист Аркадий Бабченко. Он предупреждает: Лукашенко бесполезно сопротивляться давлению Путина, Белоруссия в любом случае будет поглощена Россией. Возможны самые разные варианты, вплоть до военного вторжения, уверен журналист.
Эксперты полагают, что объединение двух стран может произойти между 2020 и 2024 годами. Лукашенко прочат должность премьер-министра Союзного государства.
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