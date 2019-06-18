Никуда не денется: Путин загнал в угол побежавшего на Запад Лукашенко

Несмотря на многовекторную политику президента Белоруссии Александра Лукашенко, дальнейшая интеграция с Россией неизбежна. По мнению экспертов, Москва не ослабит хватку и продолжит создание Союзного государства двух стран. Помочь этому должно назначение бывшего посла в Белоруссии Михаила Бабича в Министерство экономического развития России.



Статус Бабича понизился: вместо посла, имевшего прямой выход к президенту, дипломат стал одним из заместителей главы ведомства Максима Орешкина, отметил политолог Алексей Макаркин. При этом чиновник возглавляет рабочую группу по урегулированию вопросов интеграции с Белоруссией, отметил эксперт.



По его мнению, Кремль продолжает сжимать Лукашенко в братских объятиях. "Курс на интеграцию, на максимально сближение России и Беларуси будет продолжен абсолютно точно. Но только теперь это будут делать не методом наскока, а немного дипломатичнее", – цитирует политолога "Газета.ру".

Указ Владимира Путина о назначении Михаила Бабича в Минэкономразвития был опубликован в минувший понедельник. На новом посту он будет курировать отношения со странами СНГ, в том числе вопросы интеграции.

До этого Бабич на протяжении восьми месяцев работал послом России в Белоруссии. Эксперты в целом высоко оценили деятельность дипломата. Так, Telegram-канал "Белорусский гамбит" отметил, что Бабич своим примером показал, что если уделять большое внимание интеграционной повестке, то можно добиться серьезных успехов.

За время работы послом он активно посещал регионы, общался с белорусской общественностью, давал интервью. Бабич провел ревизию финансово-экономических отношений с братской республикой и указал Лукашенко на большую зависимость Минска от поддержки Москвы.

Путин и Лукашенко пообщались сразу после заседания ШОС, в том же зале, правда пересели на задний ряд. Договорились о скорой встрече pic.twitter.com/XHyvtVuFTb — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 14 июня 2019 г.

На этом фоне Лукашенко бросился восстанавливать отношения с Западом. В начале этого года Минск снял ограничение на число американских дипломатов. Перед этим Батька встретился с представителями американских аналитических центров.

Через некоторое время Лукашенко пошел еще дальше и выступил за налаживание отношение с НАТО. Белоруссия не должна смотреть на Североатлантический альянс как на врага, заявил Батька. Реверансы в сторону Запада дали основания многим экспертам говорить о развороте внешнеполитического курса Минска в сторону США и ЕС.