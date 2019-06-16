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Политика

Лукашенко решился на отчаянный шаг после слухов об отставке

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко задумался о внесении изменений в Конституцию. О том, как решение главы страны может в будущем отразиться на правительстве, рассказал эксперт Сергей Наумчик.
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Журналист предположил, что Александр Лукашенко захочет ввести должность вице-президента, избираемого парламентом. Наиболее вероятным кандидатом станет сын белорусского лидера Виктор. 

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По мнению эксперта, эти изменения приведут к тому, что полномочия парламента увеличатся. Более того, появление новой должности поможет избежать определенных имиджевых потерь.

"Не надо идти на всенародные выборы набором из двух одинаковых фамилий, у общества будет время привыкнуть к более заметной роли Виктора, и, наконец, кому заменить "самого", как не вице-?", – продолжил свою мысль Сергей Наумчик.

Он также назвал количество депутатов, которые могут проголосовать против таких поправок в Конституцию страны – от двух до четырех. Причем часть из них проголосуют таким образом для поддержания плюрализма.

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Публикация от Радыё Свабода | Беларусь (@radiosvaboda)

Как передает издание udf.by., большинство экспертов сомневаются в том, что новые изменения приведут к демократизации власти. По их мнению, поправка в Конституции свидетельствует о том, что Александр Лукашенко готовит достойного преемника.

Автор: Полина Крылова16 июня 2019, 13:50

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