Путин поставил на место ушлого халявщика Лукашенко
Президентский указ опубликован в понедельник, 17 июня, сообщает НСН. Известно, что на новом посту дипломат будет курировать взаимодействие со
странами СНГ, в том числе строительство Союзного государства с Белоруссией.
"Он продолжит заниматься интеграционной тематикой, координацией и организацией этой работы. У Бабича высокий уровень экспертизы в этой области, который он сможет использовать для ускорения интеграционных процессов", – заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Эксперты пока высказываются о назначении Бабича со сдержанным оптимизмом. Так, Telegram-канал "Белорусский гамбит" отметил, что дипломат своим примером показал, что если уделять большое внимание интеграционной повестке, то можно добиться на этом поприще серьезных успехов.
В свою очередь "Мониторинг BY" предположил, что Бабич продолжит наводить порядок в товарно-денежных отношениях Москвы и Минска. "Выловленные яблочки на границе и всяческая "санкционочка" – это только верх айсберга", – пишут авторы канала.
Бабич о заявлении Лукашенко, что Россия может потерять союзника: Никого из россиян на этом совещании не было. Скорее всего это или какая-то вырванная из контекста фраза, или эмоция. Но в такой постановке вопроса я никогда заявлений от президента Белоруссии не слышал pic.twitter.com/Kfx5eEiOij— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 февраля 2019 г.
На должности посла в Белоруссии Бабич работал восемь месяцев, с августа 2018 по апрель 2019 годов. Он показал себя активным и коммуникабельным дипломатом: ездил по регионам, встречался с местными активистами и прессой, давал интервью и объяснял позицию России по многим актуальным вопросам.
Лукашенко Бабич не понравился сразу. Поговаривают, что Батька долго противился его назначению. Вскоре после приезда в Минск у дипломата начались конфликты с властями республики.
Бабич несколько раз приводил цифры, которые доказывают, что экономика Белоруссии выживает лишь за счет российских дотаций, чем вызывал раздражение Лукашенко. По некоторым данным, Батька неоднократно обращался к российскому коллеге с просьбой отправить дипломата в отставку.
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