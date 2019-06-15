Лукашенко прибежал на поклон к Путину после жесткого унижения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сумел найти способ переговорить с глазу на глаз с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча была короткой и прошла в Бишкеке, куда глава РФ прилетел для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Как отметили в пресс-службе Кремля, лидеры государств обсудили рабочие вопросы, в том числе касающиеся интеграции. В ближайшее время не исключена полноценная встреча президентов.
Примечательно, что несмотря на дружбу между Россией и Белоруссией, Лукашенко периодически делает реверансы в сторону Запада, опускаясь практически до антироссийской риторики. Но каждый раз, после оплеухи от Белого дома, Лукашенко экстренно бежит к Путину, дабы засвидетельствовать свое расположение.
Так произошло и в этот раз – Лукашенко некоторое время обхаживал США в надежде, что Белый дом не продлит санкции в отношении него и ряда белорусских чиновников. Однако на днях стало известно, что ограничительные меры продолжат действовать до середины июня 2020 года. Соотвествующий указ подписал президент США Дональд Трамп.
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