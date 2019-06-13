Лукашенко покинул Белоруссию после сообщений о перевороте

На фоне слухов о скорой отставке и арестах высокопоставленных силовиков из-за неудавшегося заговора, президент Белоруссии Александр Лукашенко улетел в столицу Киргизии Бишкек. Скорее всего, Батьке предстоит серьезный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.



По имеющимся сведениям, в Киргизии Лукашенко намерен задержаться на два дня. Белорусский лидер пример участие в совещании глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Планируется, что лидеры обсудят борьбу с наркотиками, развитие промышленности, вопросы безопасности.



В Бишкеке у Лукашенко намечена встреча с президентом России Владимиром Путиным. Последнее время отношения между лидерами братских стран все напряженнее, отмечают эксперты. Поговаривают, что в ходе давнего саммита "Один пояс, один путь" в Пекине Батька разнервничался и поспешил покинуть мероприятие раньше срока. Причина – разногласия с российским коллегой.

Проведут ли Лукашенко и Путин двусторонние переговоры в столице Киргизии – неизвестно. В отношениях между двумя странами накопилось слишком много противоречий, и пока разрешить их не получается. Главный камень преткновения – интеграция в рамках Союзного государства.

Москва явно намерена форсировать процесс и придать этой структуре реальные очертания. По сути, речь идет о некоей конфедерации России и Белоруссии с вероятным движением в сторону российско-белорусской федерации.

Создается впечатление, что Лукашенко, в отличие от Путина, наоборот, старается всячески затормозить процесс и попытаться в очередной раз заговорить зубы восточному соседу, попутно выпросив новые скидки на энергоносители и другие бонусы. Ряд экспертов полагает, что Батька опасается за свое будущее в рамках нового Союзного государства: якобы места ему там может не найтись, а потому Москва настойчиво просит его "на выход".

С периодом турбулентности в отношениях между двумя странами связывают и недавний арест приближенного Лукашенко – бывшего заместителя госсекретаря Союза безопасности Белоруссии Андрея Втюрина. Сообщалось, что влиятельный силовик стоял во главе группы заговорщиков, намеревавшихся сменить власть в республике.

Мятежники якобы рассматривали несколько вариантов свержения Лукашенко. Самый безобидный – уговорить его добровольно отказаться от власти. В крайнем случае заговорщики не исключали военный переворот или физическое устранение белорусского лидера.