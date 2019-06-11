Лебезящий перед Западом Лукашенко нанес дерзкий удар Путину
Освобождение Шуневича от должности – подарок белорусским националистам и поддерживающему их Западу, полагают аналитики. По мнению политолога Алексея Дзерманта, в поступке Лукашенко прослеживаются политические мотивы.
Эксперт полагает, что Шуневич был удобной мишенью для провокаций. Это связано с политическими взглядами теперь уже бывшего министра и его позицией в отношении России.
Высокопоставленный чиновник всегда подчеркивал свое положительное отношение к единому советскому прошлому России и Белоруссии и появлялся на парадах 9 мая в военной форме. "Недолюбливают Шуневича на Западе и за выстраивание тесных взаимоотношений с российскими коллегами", – цитирует Дзерманта газета "Взгляд".
Министр внутренних дел Шуневич отправлен в отставку pic.twitter.com/L571P37mfS— Чай з варэннем (@belteanews) 10 июня 2019 г.
К пророссийской партии эксперты относят и бывшего заместителя госсекретаря Союза безопасности Белоруссии Андрея Втюрина. Чиновника, бывшего долгие годы ближайшим соратником Лукашенко, задержали в начале мая по подозрению в получении взятки от некой российской коммерческой структуры.
После этого в Сети появились сообщения, что Втюрин входил в секретную организацию заговорщиков. Якобы вместе с другими влиятельными военными чинами он планировал отстранить Лукашенко от власти.
Зачистка высокопоставленных пророссийских политиков началась на фоне кризиса в отношениях Белоруссии и России. Александр Лукашенко стращает граждан республики потерей независимости и требует от Москвы денег. Кремль в ответ настаивает на более тесной интеграции в рамках Союзного государства
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