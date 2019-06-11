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Политика

Отправленному в отставку Лукашенко дали пять лет

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Общественность продолжает обсуждать два связанных с Белоруссией сценария – отставку Александра Лукашенко и объединение страны с Россией. Некоторые эксперты уверены, что эти процессы связаны.
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Недовольные граждане Белоруссии, политологи и многочисленные эксперты успели отправить Александра Лукашенко в отставку уже несколько раз, однако он до сих пор остается в кресле президента, которое, кажется, даже не думает шататься. Тем не менее, многие считают, что политическая судьба политика очень тесно взаимосвязана с процессом интеграции страны, которую он возглавляет, с Россией.

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В публичном пространстве появляются противоречивые заявления. Москва и Минск строят Союзное государство, однако до сих пор не ясно, как именно оно будет выглядеть. Однако уже сейчас понятно, что заваливать Белоруссию деньгами, не получая ничего взамен, Россия не собирается.

При этом белорусские власти намерены получить от своих российских коллег больше миллиарда долларов, передает портал UDF.by. Речь идет о кредите в размере 650 миллионов долларов и о 400 миллионах долларов в качестве компенсации за налоговый маневр в нефтяной отрасли.

Получить эти деньги без политических шагов навстречу Москве у Минска не получится. "Наша позиция в том, что нам необходимо принимать комплексное решение, которое бы касалось видения нашей дальнейшей интеграции в части союзного договора, и тогда мы будем понимать и орбиту наших финансовых отношений", – подчеркнул министр финансов России Антон Силуанов.

Таким образом, уверены эксперты, речь идет о процессе интеграции двух стран в рамках Союзного государства. Уже сейчас известно, что программа более тесного сотрудничества России и Белоруссии рассчитана на период до 2022-2023 годов. Рассказывают, что документ будет почти полностью готов к 21 июня, после чего его отправят на одобрение правительствам обоих стран.

Аналитики считают, что Кремль дал Александру Лукашенко пять лет на подготовку Белоруссии к объединению с Россией. Впрочем, ранее Владимир Путин подчеркивал, что речи об объединении двух стран не идет. Это, однако, не значит, что никаких интеграционных процессов не ведется. "У нас есть план строительства Союзного государства", – подчеркнул президент России.

Автор: Геннадий Куприянов11 июня 2019, 14:37

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