Завистливый Лукашенко устроил сеанс публичного унижения
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас отправился в командировку в Лондон. Там он встретился с министром по торговой политике Великобритании Джорджем Холлингбери и министром иностранных дел Королевства Джереми Хантом, а также с руководителями других ведомств.
При грамотной подаче эту поездку, уверены специалисты, можно было выставить как настоящий внешнеполитический прорыв Белоруссии. "Но Лукашенко то ли из зависти, то ли еще по каким причинам решил обратить внимание страны на себя", – отмечают журналисты издания "Салiдарнасць". Он сделал все, чтобы показать: глава белорусского правительства не имеет никакой реальной власти по сравнению с президентом.
Едва премьер-министр покинул пределы страны, как Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел страны Игоря Шуневича. Более того, он назначил и нового главу МВД – Юрия Караева.
Министр внутренних дел Шуневич отправлен в отставку pic.twitter.com/L571P37mfS— Чай з варэннем (@belteanews) 10 июня 2019 г.
Впрочем, перестановки в силовых ведомствах согласно белорусским политическим традициям всегда были прерогативой именно президента, глава правительства лишь формально заведует этим вопросом. Однако на этом Александр Лукашенко не остановился.
В отсутствие главы кабмина был отправлен в отставку еще один министр – глава Минздрава. И, не дожидаясь возвращения Сергея Румаса, во главе ведомства был поставлен новый чиновник.
Лукашенко тут дал небольшое напутствие новому главе МВД pic.twitter.com/D4F4glBSS0— Чай з варэннем (@belteanews) 11 июня 2019 г.
Эксперты отмечают, что и раньше Александр Лукашенко отправлял в отставку руководителей ведомств без оглядки на мнение премьер-министра. Однако предшественнику Сергея Румаса Андрею Кобякову он хотя бы позволял сохранить лицо – несмотря на то, что само решение принимал президент, озвучивал его глава правительства.
Аналитики считают, что подобный "сеанс публичного унижения" нужен был Александру Лукашенко, чтобы утвердить собственный авторитет. Более того, возможно, белорусский президент постарается списать собственные неудачные решения на опального политика, сбросив таким образом социальное напряжение.
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