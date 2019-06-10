Лукашенко сделал жесткое заявление после слов об отставке
Разговор с министром внутренних дел, судя по всему,
получился напряженным. Лукашенко был явно недоволен и высказывал чиновнику свои претензии.
Батька заявил, что его настораживает создание "не то концлагерей, не то каких-то гетто". Возмущение президента вызвали фундаментные блоки, которые поставили "до проезжей части".
"Читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фанзон. Это нам зачем? Поэтому за пределы пешеходного тротуара никто не может вылезать с этими заборами, и они должны быть цивилизованными", - заявил белорусский лидер.
Не упустил возможности Лукашенко "проехаться" по западным странам. "Пускай это делают в странах демократии: во Франции, Германии, Америке", – заявил Батька. Он призвал не допускать излишеств при подготовке к II Европейским играм – спортивному мероприятию, которое пройдет в Минске в конце июня.
Последнее время Александр Лукашенко заметно нервничает, отмечают наблюдатели. Батька делает все больше резких заявлений, публично отчитывает своих чиновников и пугает население угрозой потери Белоруссией независимости.
#Лукашенко готовится к своему выступлению пока выступает #Пашинян pic.twitter.com/0Sx4yJVgy2— Aramo (@aramikum) 3 июня 2019 г.
Эксперты полагают, что президент братской республики активно намерен уйти в отставку и занят подбором преемника. Высокие шансы занять кресло Лукашенко у его старшего сына – Виктора, члена Совета безопасности республики. Другие ставят на министра иностранных дел Владимира Макея и премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса.
И все же большинство экспертов уверены: Лукашенко хочет сохранить власть в руках своей семьи. Политолог Дмитрий Болкунец не исключил, что власть перейдет к Виктору, а после него – к младшему сыну президента Николаю.
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