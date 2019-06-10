Лукашенко сделал жесткое заявление после слов об отставке

Последнее время о смене власти в Белоруссии говорят все чаще. Президент республики Александр Лукашенко встретился с главой МВД Игорем Шуневичем и сделал резкие заявления. Среди прочего из уст недовольного Батьки звучали слова "гетто" и "концлагерь".



Разговор с министром внутренних дел, судя по всему, получился напряженным. Лукашенко был явно недоволен и высказывал чиновнику свои претензии.



Батька заявил, что его настораживает создание "не то концлагерей, не то каких-то гетто". Возмущение президента вызвали фундаментные блоки, которые поставили "до проезжей части".

"Читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фанзон. Это нам зачем? Поэтому за пределы пешеходного тротуара никто не может вылезать с этими заборами, и они должны быть цивилизованными", - заявил белорусский лидер.

Не упустил возможности Лукашенко "проехаться" по западным странам. "Пускай это делают в странах демократии: во Франции, Германии, Америке", – заявил Батька. Он призвал не допускать излишеств при подготовке к II Европейским играм – спортивному мероприятию, которое пройдет в Минске в конце июня.

Последнее время Александр Лукашенко заметно нервничает, отмечают наблюдатели. Батька делает все больше резких заявлений, публично отчитывает своих чиновников и пугает население угрозой потери Белоруссией независимости.

Эксперты полагают, что президент братской республики активно намерен уйти в отставку и занят подбором преемника. Высокие шансы занять кресло Лукашенко у его старшего сына – Виктора, члена Совета безопасности республики. Другие ставят на министра иностранных дел Владимира Макея и премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса.

И все же большинство экспертов уверены: Лукашенко хочет сохранить власть в руках своей семьи. Политолог Дмитрий Болкунец не исключил, что власть перейдет к Виктору, а после него – к младшему сыну президента Николаю.