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Политика

Лукашенко подталкивают к удару по Путину

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Александра Лукашенко убеждают в существовании "пророссийского заговора". Президента Белоруссии провоцируют на обострение отношений с Москвой, уверены эксперты.
прочитано 1059 раз

Александр Лукашенко проводит кампанию по борьбе с коррупцией, о начале которой белорусский лидер предупреждал ранее. Никакой политической подоплеки в арестах высокопоставленных чиновников – а тем более "зачистки пророссийских элементов" накангуне майских праздников – нет и в помине.

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"Еще 19 апреля, выступая в парламенте с ежегодным посланием, Александр Лукашенко анонсировал предстоящие события, когда в процессе рассуждений на тему борьбы с коррупцией обмолвился о том, что по материалам спецслужб "еще сто человек на очереди", – пишет в статье для "Политнавигатора" белорусский политолог Александр Шпаковский.

Несмотря на вполне однозначные заявления Александра Лукашенко, когда аресты все же начались, некоторые телеграм-каналы (как в России, так и в Белоруссии), а вслед за ними и СМИ,и белорусские националисты сообщили о том, что в белорусских силовых структурах, якобы, разоблачен некий "пророссийский заговор".

Как отмечает политолог, тему тут же подхватила украинская пресса, а также западные СМИ. Легенда о заговоре против Александра Лукашенко в результате стала обрастать все новыми подробностями. Но следует отметить, что, если один из арестованных – бывший заместитель госсекретаря Совета Безопасности полковник Андрей Втюрин – действительно обладал политическим весом, то второй – гендиректор "Белтелекома Сергей Сиводедов – известен лишь в узких кругах.

Оба задержанных обвиняются в получении крупных взяток. В деле фигурируют также представители коммерческих структур из России. О заговоре против Александра Лукашенко речи не идет,  их действия вписываются в обычную коррупционную схему – о чем и было позже заявлено на сайте КГБ Белоруссии.

Автор: Андрей Евлампиев11 мая 2019, 17:14
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Как живет ушлый скандалист Лукашенко

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Голос Либеральной Мысли
Ответить
Надо было обследоваться, и лечиться вовремя, а не ждать когда уже будет поздно. Видно же было, что Доренко был нервный как псих, всех критиковал а сам не понимал что его сердце пошло на износ.
Но в России нет медицины, её уничтожили еще в 90-<цензура>.
Ой простите, нельзя говорить плохо о покойнике.
Он вообще умел улыбаться, или только смотрел в одну точку сурово.
Будьте добрее люди, а то ваши сердца полопаются.
Елена
Ответить
💋💋💋 Uщy мyжикa, тyпo пoтрaх?тьcя. Вот такое сообщение ты получишь посетив этот ресурс
➜ sᵀripchat.ooo
Голос Либеральной Мысли
Ответить
Есть факты. Дочери Доренко заявили об yбийcтвe отца.
v=3mfiFL3G5fk

P/S/
Если Доренко кремируют, тогда молиться за него нельзя и за тех кто дал согласие на сжигание усопшего.
Таковы наши строгие каноны.
И Пелагея Рязанская здесь кстати.
Голос Либеральной Мысли
Ответить
Мне кажется, эта девушка в Царской Короне моя будущая жена Царица всея Руси.

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П.С.
Ни знаю, не знаю.
Матерящаяся хохлушка не мой выбор.
Лучше тогда на блуднице жениться чем на Янночке.
ЦАРЬ ИЩЕТ САМУЮ ПАДШУЮ ЦАРИЦУ ВСЕЯ РУСИ!
1

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