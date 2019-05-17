Мстительный Порошенко жестко осадил высокомерного Зеленского
Об окончании коалиционного соглашения объявил спикер
Верховной рады Андрей Парубий. Ранее он выступил против инициативы Зеленского
распустить парламент. Теперь у депутатов есть месяц на формирование нового
межпарламентского союза.
Если законодатели не договорятся, у Зеленского будет право досрочно прекратить полномочия нынешнего состава Верховной рады. Но есть нюанс: роспуск Верховной рады не возможен, если до новых выборов остается меньше полгода. Очередное голосование намечено на октябрь.
Последние недели на Украине прошли под знаком противостояния избранного президента и Верховной рады. Противоречия вызвала дата инаугурации Зеленского. В команде юмориста настаивали, чтобы официальная церемония прошла 19 мая. Тогда у шоумена была бы возможность досрочно распустить парламент, где сильны позиции сторонников Петра Порошенко.
Накануне депутаты объявили, что инаугурация избранного президента пройдет 20 мая. Создается впечатление, что парламентарии всячески затягивают вступление нового главы государства в должность. Для Зеленского же досрочное прекращение полномочий Рады крайне важно: чем раньше пройдет голосование, тем больше шансов на хороший результат у его партии "Слуга народа".
Владимир Зеленский потребовал от украинского парламента прекратить затягивать назначение даты инаугурации, а от Порошенко — сдать ключи и расплатиться за мини-бар pic.twitter.com/fA5GZsGSAj— Актуальный Мир (@Actually_World) 10 мая 2019 г.
В противном случае избранный президент получит оппозиционную Раду, которая к тому же нацелена на резкое ограничение его полномочий. Эксперты не исключают, что за Зеленским могут оставить формальные функции, отобрав реальные рычаги власти.
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