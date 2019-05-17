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Политика

Мстительный Порошенко жестко осадил высокомерного Зеленского

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Верховная рада, в которой по-прежнему сильны сторонники уходящего президента Петра Порошенко, вытерла ноги о Владимира Зеленского. В парламенте объявили о прекращении существования коалиции "Европейская Украина". Тем самым заблокирована возможность досрочного роспуска Рады, на которую так надеялся избранный глава государства. 

Продолжение: Бывший соратник Януковича помог Зеленскому
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Об окончании коалиционного соглашения объявил спикер Верховной рады Андрей Парубий. Ранее он выступил против инициативы Зеленского распустить парламент. Теперь у депутатов есть месяц на формирование нового межпарламентского союза.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Если законодатели не договорятся, у Зеленского будет право досрочно прекратить полномочия нынешнего состава Верховной рады. Но есть нюанс: роспуск Верховной рады не возможен, если до новых выборов остается меньше полгода. Очередное голосование намечено на октябрь.

Последние недели на Украине прошли под знаком противостояния избранного президента и Верховной рады. Противоречия вызвала дата инаугурации Зеленского. В команде юмориста настаивали, чтобы официальная церемония прошла 19 мая. Тогда у шоумена была бы возможность досрочно распустить парламент, где сильны позиции сторонников Петра Порошенко.

Накануне депутаты объявили, что инаугурация избранного президента пройдет 20 мая. Создается впечатление, что парламентарии всячески затягивают вступление нового главы государства в должность. Для Зеленского же досрочное прекращение полномочий Рады крайне важно: чем раньше пройдет голосование, тем больше шансов на хороший результат у его партии "Слуга народа".

В противном случае избранный президент получит оппозиционную Раду, которая к тому же нацелена на резкое ограничение его полномочий. Эксперты не исключают, что за Зеленским могут оставить формальные функции, отобрав реальные рычаги власти.

Автор: Иван Поляков17 мая 2019, 14:53
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Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

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