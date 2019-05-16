Раскрыта страшная тайна уличенного в наркомании Зеленского

По его словам, к Зеленскому накопилось много вопросов о помощи со стороны его покровителей в ходе избирательной кампании. Журналист отметил, что до сих пор не ясно, кто дал денег на избрание юмориста и чем он собирается расплачиваться с этими людьми, когда вступит в должность.



Казарин назвал главный недостаток избранного президента Украины. По словам журналиста, Зеленский не обладает никаким опытом "в соприкосновении с госструктурами". Журналист пояснил, что комик совершенно не разбирается в административных нюансах, не имеет представления о сложных политических коалициях, на которые рано или поздно идет любой политик.

Примечательно, что Зеленский редко говорит о кадровых вопросах, обходя стороной темы о будущем составе своей администрации. "Мы не очень понимаем, насколько велика кадровая скамейка запасных у новоизбранного президента", – сказал Казарин в интервью изданию "Факты".

Зеленский наркоман. и если я в живую общался с двумя свидетелями того как он и другие члены 95-го квартала нюхали кокаин в разных городах Украины , то уверен что вам факт его наркомании как минимум известен. Но при этом вы это как бы не замечаете..Мало нам зека было?