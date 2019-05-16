Раскрыта страшная тайна уличенного в наркомании Зеленского
По его словам, к Зеленскому накопилось много вопросов о
помощи со стороны его покровителей в ходе избирательной кампании. Журналист
отметил, что до сих пор не ясно, кто дал денег на избрание юмориста и чем он
собирается расплачиваться с этими людьми, когда вступит в должность.
Казарин назвал главный недостаток избранного президента Украины. По словам журналиста, Зеленский не обладает никаким опытом "в соприкосновении с госструктурами". Журналист пояснил, что комик совершенно не разбирается в административных нюансах, не имеет представления о сложных политических коалициях, на которые рано или поздно идет любой политик.
Примечательно, что Зеленский редко говорит о кадровых вопросах, обходя стороной темы о будущем составе своей администрации. "Мы не очень понимаем, насколько велика кадровая скамейка запасных у новоизбранного президента", – сказал Казарин в интервью изданию "Факты".
Зеленский наркоман. и если я в живую общался с двумя свидетелями того как он и другие члены 95-го квартала нюхали кокаин в разных городах Украины , то уверен что вам факт его наркомании как минимум известен. Но при этом вы это как бы не замечаете..Мало нам зека было?— Kashin⚓Kashin⚓Kashin (@KSHN) 9 апреля 2019 г.
Различные слухи вокруг Зеленского стали активно распространяться в ходе предвыборной кампании. Так, уходящий президент Незалежной Петр Порошенко намекнул на возможное употребление актером наркотических веществ.
Порошенко подчеркнул, что главой государства не может быть человек с такой зависимостью. В противном случае безопасность страны будет поставлена под угрозу.
Затем в СМИ появились сомнительные ролики, намекающие на наркоманию Зеленского. Слухи подогрел отказ тогда еще кандидата в президенты сдавать анализы специалистам Добровольной антидопинговой организации (VADA).
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