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Политика

На Зеленском поставили крест после заявления об инвалидности

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Положение избранного президента Украины Владимира Зеленского стремительно ухудшается. Говорят, руководить государством шоумен не сможет. 

Продолжение: Путин поставил жесткий ультиматум хамоватому Зеленскому
прочитано 162181 раз

Владимир Зеленский может войти в историю мировой политики как пример того, что "хромой уткой" можно стать не через несколько лет президентства, а за неделю. "С каждым днем вероятность остаться в этом сомнительном статусе до конца каденции у него все выше", – отмечает "Российская газета".

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Уходящий лидер Незалежной Петр Порошенко еще исполняет обязанности и пытается максимально осложнить жизнь новому главе государства, расставляя на ключевые должности лояльных людей. В этом ему помогает Верховная рада, которая намерена свести к минимуму полномочия президента, отметил ранее украинский политолог Валентин Гайдай.

По его словам, сторонники Порошенко стараются лишить Зеленского возможности назначать главу Службы безопасности, министров иностранных дел и обороны. Эта ситуация дала повод прессе окрестить нового президента "политическим инвалидом". "Депутатам поручено сделать из комика Зеленского политического инвалида", – статью с таким заголовком опубликовало издание "ПолитНавигатор",

Попутно уходящий лидер Незалежной хочет замести коррупционные следы, отмечают журналисты. По их мнению, еще несколько дней – и расследовать "подвиги" Порошенко у Зеленского уже не получится.

В таких условиях у партии шоумена "Слуга народа" все меньше шансов выиграть парламентские выборы. Нельзя сбрасывать со счетов и фактор олигарха Игоря Коломойского, который, по слухам, осуществляет политический контроль над артистом.

Эксперты не исключают, что все значимые должности распределят за спиной у комика. Ему же оставят формальные функции – встречаться с иностранными лидерами, делать публичные заявления.

Последние дни ознаменовались жестким конфликтом между командой избранного президента и Верховной радой. У Зеленского настаивают на том, что инаугурация должна состояться 19 мая. В таком случае новый глава государства сможет распустить парламент, в котором сильны позиции Порошенко.

Однако многие в Раде от такой перспективе не в восторге, поэтому всячески стараются затянуть вступление Зеленского в должность. Это позволит оттянуть парламентские выборы до осени. Одним из противников "поспешной" инаугурации является спикер Рады Андрей Парубий.

Автор: Иван Поляков15 мая 2019, 11:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Пожарюга
Ответить
<цензура> укропчик!
Гость
Ответить
Гость
Кацапы, как я вас всех презираю! Скорее бы все сдохли, только русские, те, кто пришёл в мой дом с автоматом, кто убил Детей Украины,Грузии,Азербайджана, Чечни... там где вы, везде война, коррупция и <цензура>.
Ты когда ПИШЕШ отчёт себе отдовай. А-то пиздиш как шавка.
Гость
Ответить
Гость
укрожопская псевдо илита хочет унизить нормального мужика. Надо ему диктатуру устроить и посажать все это пузатое кодло
Кацапы, как я вас всех презираю! Скорее бы все сдохли, только русские, те, кто пришёл в мой дом с автоматом, кто убил Детей Украины,Грузии,Азербайджана, Чечни... там где вы, везде война, коррупция и <цензура>.
Гость
Ответить
Гость
укрожопская псевдо илита хочет унизить нормального мужика. Надо ему диктатуру устроить и посажать все это пузатое кодло
Русский в <цензура> узкий, хавальник свой завали насчёт украинской <цензура>, ты что-то сидишь в этой <цензура> и питаешься там, но как русское ЧМО где жрешь там и срешь. Русиш швайн он и в Африке русиш швайн.
Гость
Ответить
Кацапы, неужели у вас нет проблем в раше, что вы суете свои носы в украинскую дупу? Своего <цензура> мало, украинского хотите нюхать? Ну пошли вы <цензура> со своим мнением, достаточно того, что вы мрази сделали с украинцами! Вы не братья, вы не старшие, вы не друзья, вы гнилые соседи бесконечно мешающие жить всем, кто не с вами. Русские! Вы оккупанты и убийцы! Когда вы все исчезните как мамонты, на Земле настанет Мир и все люди начнут жить своей жизнью и говорить на родной им мове. И английский будет лишь мовой помогающей общаться между собой тому кто этого хочет САМ САМ САМ, а не так как сделали вы, русские оккупанты и убийцы!
Гость
Ответить
Есть такой журнал "Не <цензура>". Читайте, завидуйте он гражданин и президент.
Гость
Ответить
укрожопская псевдо илита хочет унизить нормального мужика. Надо ему диктатуру устроить и посажать все это пузатое кодло
Гость
Ответить
БРЕД !....
Гость
Ответить
Рейган как Трамп тоже в кина светился а толку ноль что один дурень чуть мир до ядерной войны не довёл что второй до 3 мировой а Зеленский вообще пешка может только Украину до ручки довести хотя его предшественники и так на90% всё сделали
Гость
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Гость
Не позорьте себя в угоду "великому хоккеисту". Кому какое дело до того, чем занимается человек. Хотят выставить Зеленского на посмешище и шоумен то он, и комик,а сами кто после таких статей, над вами смешно. Жалкие потуги.
Рональд Рейган тоже актёр.
Не все идиоты, чтобы не понимать откуда ветер злобный ый дует.
Правильно сказано
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