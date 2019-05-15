На Зеленском поставили крест после заявления об инвалидности
Владимир Зеленский может войти в историю мировой политики как пример
того, что "хромой уткой" можно стать не через несколько лет
президентства, а за неделю. "С каждым днем вероятность остаться
в этом сомнительном статусе до конца каденции у него все выше", – отмечает
"Российская газета".
Уходящий лидер Незалежной Петр Порошенко еще исполняет обязанности и пытается максимально осложнить жизнь новому главе государства, расставляя на ключевые должности лояльных людей. В этом ему помогает Верховная рада, которая намерена свести к минимуму полномочия президента, отметил ранее украинский политолог Валентин Гайдай.
По его словам, сторонники Порошенко стараются лишить Зеленского возможности назначать главу Службы безопасности, министров иностранных дел и обороны. Эта ситуация дала повод прессе окрестить нового президента "политическим инвалидом". "Депутатам поручено сделать из комика Зеленского политического инвалида", – статью с таким заголовком опубликовало издание "ПолитНавигатор",
Попутно уходящий лидер Незалежной хочет замести коррупционные следы, отмечают журналисты. По их мнению, еще несколько дней – и расследовать "подвиги" Порошенко у Зеленского уже не получится.
В таких условиях у партии шоумена "Слуга народа" все меньше шансов выиграть парламентские выборы. Нельзя сбрасывать со счетов и фактор олигарха Игоря Коломойского, который, по слухам, осуществляет политический контроль над артистом.
Зеленский позвонил Путину pic.twitter.com/D55XtNTNVO— Во///дь™ (@subb_zzer0) 9 мая 2019 г.
Эксперты не исключают, что все значимые должности распределят за спиной у комика. Ему же оставят формальные функции – встречаться с иностранными лидерами, делать публичные заявления.
Последние дни ознаменовались жестким конфликтом между командой избранного президента и Верховной радой. У Зеленского настаивают на том, что инаугурация должна состояться 19 мая. В таком случае новый глава государства сможет распустить парламент, в котором сильны позиции Порошенко.
Однако многие в Раде от такой перспективе не в восторге, поэтому всячески стараются затянуть вступление Зеленского в должность. Это позволит оттянуть парламентские выборы до осени. Одним из противников "поспешной" инаугурации является спикер Рады Андрей Парубий.
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