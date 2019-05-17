Опьяненному победой Зеленскому вынесли серьезное предупреждение
Шаман, экстрасенс и ясновидящая Елена Батыр уверена: в понедельник собрать зарубежных гостей проблематичнее, чем в выходные, но скромная инаугурация вовсе не говорит о слабом политическом старте. По ее словам, для веселья и торжественных мероприятий 20 мая – день нежелательный. "Но, невзирая на общий фон дня, для Зеленского он пройдет хорошо", – цитирует ясновидящую Life.
День довольно специфический и с точки зрения астрологии. Влад Росс утверждает, что убывающая Луна в Стрельце угнетает разум и высвобождает эмоции. Опьяненному победой Владимиру Зеленскому следует собраться. По словам астролога, ему нужно взять себя в руки и настроиться на рабочий лад, тогда все получится.
Росс проанализировал гороскоп Зеленского и отметил, что 20 мая Уран будет в доме карьеры, продвижения и удачи. Звезды говорят о том, что политик будет проводить полезные и успешные реформы, сообщает "Главред".
Елена Батыр подчеркнула, что слом привычных традиций привлечет в команду Владимира Зеленского молодых технократов. В связи с этим темп его президентства будет быстрым.
Что касается отношений с Россией, экстрасенс заявила, что Владимир Зеленский хочет наладить диалог. По ее словам, избранный украинский лидер желает, чтобы соседние страны жили как одна семья, но эту политику будет проводить осторожно, чтобы не разгневать свой электорат.
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