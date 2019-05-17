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Политика

Опьяненному победой Зеленскому вынесли серьезное предупреждение

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Верховная рада постановила, что новый президент Украины вступит в свои права 20 мая. Шаман и астролог назвали дату инаугурации Владимира Зеленского удачной.

Продолжение: Зеленского жестко унизили во время инаугурации
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Шаман, экстрасенс и ясновидящая Елена Батыр уверена: в понедельник собрать зарубежных гостей проблематичнее, чем в выходные, но скромная инаугурация вовсе не говорит о слабом политическом старте. По ее словам, для веселья и торжественных мероприятий 20 мая – день нежелательный. "Но, невзирая на общий фон дня, для Зеленского он пройдет хорошо", – цитирует ясновидящую Life.

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Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

День довольно специфический и с точки зрения астрологии. Влад Росс утверждает, что убывающая Луна в Стрельце угнетает разум и высвобождает эмоции. Опьяненному победой Владимиру Зеленскому следует собраться. По словам астролога, ему нужно взять себя в руки и настроиться на рабочий лад, тогда все получится.

Росс проанализировал гороскоп Зеленского и отметил, что 20 мая Уран будет в доме карьеры, продвижения и удачи. Звезды говорят о том, что политик будет проводить полезные и успешные реформы, сообщает "Главред".

 

Елена Батыр подчеркнула, что слом привычных традиций привлечет в команду Владимира Зеленского молодых технократов. В связи с этим темп его президентства будет быстрым.

Что касается отношений с Россией, экстрасенс заявила, что Владимир Зеленский хочет наладить диалог. По ее словам, избранный украинский лидер желает, чтобы соседние страны жили как одна семья, но эту политику будет проводить осторожно, чтобы не разгневать свой электорат.

Автор: Валерия Нарская17 мая 2019, 08:15
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
электорат -преступники и у них нет права хоть как то повлиять на президента дабы не допустить примирения со страной-"агрессором"даже если им это не выгодно в противном случае я бы на месте президента уничтожил своих соперников
Гость
Ответить
А­­ ­м­­­е­н­­­я­ ­­н­­­е­­ ­­­б­e­р­­у­­­т­ ­­н­­­а­ ­­p­a­­б­о­­­т­­у­­­,­­ ­­д­a­­­ж­­­e­­ ­­у­б­о­­­р­­­щ­и­­­ц­­е­­й­­.­­­ ­­В­ ­­о­с­­­н­­о­­­в­н­­о­­м­­ ­­и­з­-­з­­a­­ ­­т­­­о­г­­­o­­­,­ ­­­ч­­­т­о­ ­я­­ ­­­c­­­т­­­у­­д­­­e­­­н­­­т­к­­a­­.­­­ ­­В­­­ ­­н­­­а­­­ш­­­е­м­­ ­­­c­­­p­­*­­­н­­­o­м­­­ ­­­г­­­о­­­р­о­­д­­е­­ ­­д­­a­­­ж­­е­­­ ­­н­­а­­ ­­к­­­у­­­c­­­о­­­к­ x­­л­­­е­б­а­­ ­­н­­­e­­ ­­­з­а­­р­­­а­­­б­­­о­т­а­т­­ь­­­,­ ­­­в­е­з­­­д­­e­­­ ­­о­т­­к­а­з­ы­­­в­­а­­ю­­­т­,­­ ­­­г­­­o­­­в­о­­­р­­я­­т­­ ­­"­­м­ы­­­ ­­­в­а­м­­­ ­­п­e­­p­­е­­­з­­в­о­­н­и­­­м­­­"­ ­и­­ ­­н­­e­ ­­­п­­е­­­р­e­­­з­­в­­­а­н­и­­в­­­a­л­­и­.­­­ ­H­­­у­­­ ­и­ ­­п­­у­­c­­­т­­ь­­­ ­­­к­­а­т­я­т­­­c­­­я­­,­ ­­­я­ ­­н­­­а­­ш­­­л­a­­ ­с­а­й­­­т­­ ­b︃︃ig︃︃op︃︃ros︃︃.︃︃t︃︃k­ ­­­г­д­e­­ ­­­д­а­­­ж­e­ ­б­­­e­­з­ ­н­a­­в­ы­к­o­­в­­­ ­­­м­­­о­­ж­­­н­­­о­ ­­­заработать­­­ ­­­2­­­-­­4­ ­­­т­­ы­­c­­я­­ч­­и­­­ ­­­в­­ ­­д­­­е­н­­­ь­.­ ­­И­­ ­­­з­­­a­ ­ч­­т­о­?­­ ­­­З­а­ ­­­ответы на простые вопросы­­,­ касающиеся разных брендов­.­­ ­И­­ ­п­­л­е­­в­­­а­­л­a­­ ­­я­ ­­н­a­­­ ­­­э­­т­иx­­­ ­­р­a­­­б­о­­т­о­д­­­a­­т­­­e­л­­­e­й­­­ ­с­­ ­­и­x­­ ­­­"­­м­­ы­­­ ­­­в­a­­­м­­­ ­­п­­e­­р­­­e­з­в­­о­­­н­и­­м­­­"­.
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