Лукашенко воткнул нож в спину своему приближенному
Экс-глава охраны Александра Лукашенко арестован Комитетом государственной безопасности Белоруссии. По данным издания "Наша Нива", замглавы Совбеза задержали на прошлой неделе. Источнии издания утверждают, что причина ареста – взятки. Сумма присвоенных средств не уточняется.
Как напоминает "МК", уроженец Пензы Втюрин окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД России, затем – белорусскую Академию МВД. В 2007-2014 годах руководил службой безопасности президента Белоруссии. С 2014 года – на должности замгоссекретаря Совбеза.
Андрей Втюрин считался одним из самых близких и преданных Александру Лукашенко людей. И он – не первый человек из близкого окружения белорусского президента, арестованный в последнее время. Ранее сообщалось о задержании гендиректора "Белтелекома" Сергея Сиводедова.
Еще раньше было возбуждено уголовное дело в отношении многолетнего партнера Александра Лукашенко по спорту. Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Андрей Асташевич играл в хоккей в одной тройке с президентом Белоруссии, напоминает TUT.by.
По данным белорусского издания, в отношении приближенного Александра Лукашенко, заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина возбуждено уголовное дело. В таких ситуациях силовики налагают арест на имущество подозреваемых, чтобы родственники не успели продать недвижимость. Как сообщается, уже арестован участок на улице Вербной в элитном квартале "Дрозды-2" на окраине Минска.
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