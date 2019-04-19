Постаревший Лукашенко сделал заявление об уходе
Лукашенко заявил, что цепляться за власть не собирается.
"Я не буду здесь крутить-вертеть и искать какую-то выгоду", -
передает слова белорусского лидера Interfax.by.
При этом ранее появились сообщения, что глава государства может решиться на президентские выборы уже летом этого года. Лукашенко развеял эти слухи, заверив, что голосование состоится как и планируется – осенью 2020 года.
Впрочем, не исключено, что белорусский лидер в них участвовать уже не будет. К Лукашенко накопилось много претензий со стороны Москвы, которая недовольна ходом интеграции с Минском.
Да и сам Батька последнее время все чаще пребывает в плохом настроении, постоянно огрызаясь то в адрес российского руководства, то срывая злость на собственных чиновников. Что сказать, старость – не радость.
Лукашенко: "Выборы без дури: без забора крови и дебатов на стадионе."— РБ головного мозга (@belamova) 19 апреля 2019 г.
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Лукашенко не раз утверждал, что "наелся власти". Но если не Батька, то кто? Ведь после четверти века представить другого человека в кресле президента братской республики очень сложно.
Эксперты советуют присмотреться к старшему сыну Лукашенко Виктору. Опыт государственного управления у отпрыска имеется: он заседает в Совете безопасности республики, является помощником отца.
Недавно к этим регалиям добавилась новая должность. Лукашенко подписал указ о назначении сына вице-президентом Национального олимпийского комитета.
Перед Виктором стоит задача: подготовить страну к приему II Европейских игр летом этого года и к сентябрьскому легкоатлетического матчу Европа – США. Как знать, быть может это лишь трамплин для более высокого прыжка младшего Лукашенко.
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