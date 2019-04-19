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Политика

Постаревший Лукашенко сделал заявление об уходе

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко скоро исполнится 65 лет, у власти он находится уже четверть века. В пятницу, 19 апреля, глава государства выступил с обращением к народу и объявил о новых выборах. 
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Лукашенко заявил, что цепляться за власть не собирается. "Я не буду здесь крутить-вертеть и искать какую-то выгоду", - передает слова белорусского лидера Interfax.by.

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При этом ранее появились сообщения, что глава государства может решиться на президентские выборы уже летом этого года. Лукашенко развеял эти слухи, заверив, что голосование состоится как и планируется – осенью 2020 года.

Впрочем, не исключено, что белорусский лидер в них участвовать уже не будет. К Лукашенко накопилось много претензий со стороны Москвы, которая недовольна ходом интеграции с Минском.

Да и сам Батька последнее время все чаще пребывает в плохом настроении, постоянно огрызаясь то в адрес российского руководства, то срывая злость на собственных чиновников. Что сказать, старость – не радость.

Лукашенко не раз утверждал, что "наелся власти". Но если не Батька, то кто? Ведь после четверти века представить другого человека в кресле президента братской республики очень сложно.

Эксперты советуют присмотреться к старшему сыну Лукашенко Виктору. Опыт государственного управления у отпрыска имеется: он заседает в Совете безопасности республики, является помощником отца.

Недавно к этим регалиям добавилась новая должность. Лукашенко подписал указ о назначении сына вице-президентом Национального олимпийского комитета.

Перед Виктором стоит задача: подготовить страну к приему II Европейских игр летом этого года и к сентябрьскому легкоатлетического матчу Европа – США. Как знать, быть может это лишь трамплин для более высокого прыжка младшего Лукашенко.

Автор: Федор Лопырев19 апреля 2019, 12:50
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