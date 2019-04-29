Беспардонный Лукашенко нагло обманул Путина
Начатая Лукашенко белорусизация – повсеместная замена русского языка на белорусский, внедрение мовы, вышиванок и прочих национальных элементов в повседневную жизнь – все это является продолжением процессов, начатых в 20-е годы прошлого века большевиками, утверждают авторы канала. При этом Великая Отечественная война в республике рассматривается по большей части как борьба за освобождение Белоруссии, отмечает "Бульба престолов".
"Чиновниками все чаще постулируется, что во время войны БССР сражалась за восстановление своей независимости", – пишут авторы Telegram-канала. Более того, при Лукашенко, утверждают эксперты, началось подчеркивание "отдельности" белорусского народа от остальных народов СССР, вместе сражавшихся с общим противником.
Лукашенко, признает "Бульба престолов", умнее украинских руководителей и прекрасно понимает, что нынешние границы Белоруссии – заслуга советской власти. Поэтому Батька, в отличие от южных соседей, крайне настороженно относится к десталинизации и декоммунизации.
В руководстве братской республики понимают, что в конечном итоге это может сыграть против Минска. "Признание СССР преступным режимом подвешивает РБ в воздухе и поднимает вопрос об обоснованности ее границ и существования как такового", – отмечает "Бульба престолов".
Путин поговорил по телефону с Лукашенко: «обсуждались текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества» pic.twitter.com/GR5DuAEM14— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 апреля 2019 г.
По мнению экспертов, уважение Лукашенко к советским символам служит для среднестатистического российского обывателя признаком дружественности нынешнего режима в Минске. При этом белорусский лидер, как правило, демонстрирует свою любовь к СССР после масштабных провокаций в адрес России, отмечает Telegram-канал.
Из последних случаев – субботник на линии Сталина после публичного хамства Лукашенко в адрес российского посла Михаила Бабича. "А также лестница освобождения Беларуси на минском ж/д вокзале вскоре после скандала с исчезновением русского языка с его вывески", – подчеркивает "Бульба престолов".
С эфира сняли фильм о победе Микеллы Абрамовой на шоу "Голос. Дети"
Актрису не видели даже соседи
Сосо Павлиашвили рассказал телеведущей об изменах
Артистка обратилась к поклонникам
Популярные темы форума
Зеленский стал президентом Украины!
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Хочет сумку за 200 тысяч
Мужья -тираны
Где найти достойную женщину?
Мигранты..это зло?
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
дочь строит глазки моему мужу
Пасс
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Не предложил выплатить мою ипотеку
Собачники афигели
Вопрос админу
Почему осуждают?
Выйти замуж,это противно.
бедный муж
Ищу девушку
СССР разделили,даже нас не спросили!
девушки кто жил с новым олегархом,ну и как там?
Жениться лучше на мусульманке.
Юбка или джинсы?
Почему все хотят изучать английский?
Когда замуж?
Нет секса в отношениях
Как часто ранние браки распадаются?
Хочу Ребенка
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Какая диета при колите кишечника?
Беременна от бывшего
Квартира Началовой Юлии