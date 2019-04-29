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Политика

Беспардонный Лукашенко нагло обманул Путина

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ловко обманывает Кремль, маскируя рост национализма в республике использованием советской символики и идеологии. Об этом пишет Telegram-канал "Бульба престолов".   
прочитано 662 раза

Начатая Лукашенко белорусизация – повсеместная замена русского языка на белорусский, внедрение мовы, вышиванок и прочих национальных элементов в повседневную жизнь – все это является продолжением процессов, начатых в 20-е годы прошлого века большевиками, утверждают авторы канала. При этом Великая Отечественная война в республике рассматривается по большей части как борьба за освобождение Белоруссии, отмечает "Бульба престолов". 

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"Чиновниками все чаще постулируется, что во время войны БССР сражалась за восстановление своей независимости", – пишут авторы Telegram-канала. Более того, при Лукашенко, утверждают эксперты, началось подчеркивание "отдельности" белорусского народа от остальных народов СССР, вместе сражавшихся с общим противником.  

Лукашенко, признает "Бульба престолов", умнее украинских руководителей и прекрасно понимает, что нынешние границы Белоруссии – заслуга советской власти. Поэтому Батька, в отличие от южных соседей, крайне настороженно относится к десталинизации и декоммунизации.  

В руководстве братской республики понимают, что в конечном итоге это может сыграть против Минска. "Признание СССР преступным режимом подвешивает РБ в воздухе и поднимает вопрос об обоснованности ее границ и существования как такового", – отмечает "Бульба престолов".  

По мнению экспертов, уважение Лукашенко к советским символам служит для среднестатистического российского обывателя признаком дружественности нынешнего режима в Минске. При этом белорусский лидер, как правило, демонстрирует свою любовь к СССР после масштабных провокаций в адрес России, отмечает Telegram-канал. 

Из последних случаев – субботник на линии Сталина после публичного хамства Лукашенко в адрес российского посла Михаила Бабича. "А также лестница освобождения Беларуси на минском ж/д вокзале вскоре после скандала с исчезновением русского языка с его вывески", – подчеркивает "Бульба престолов".

Автор: Федор Лопырев29 апреля 2019, 06:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Да этот колхозник испокон веку вел нечестную игру и поэтому и держится на посту.Для него ничего нет святого ни в дружбе ни просто в отношении соседей.<цензура> оно всегда им остается оно и в проруби не тонет.
Гость
Ответить
Бацька всегда Иудой был. Разве это новость?
Гость
Ответить
лукаш БиомуССор.
1

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